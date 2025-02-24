Многодетную мать осудили за долг по алиментам в 2,6 млн

Posted 24 февраля, 13:02
Published 24 февраля, 13:02
Modified 24 февраля, 13:04
Updated 24 февраля, 13:04
Суд Октябрьского района вынес приговор матери троих детей по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Общая сумма задолженности составила более 2,6 млн рублей, сообщает прокуратура Пермского края.
При этом гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье. Она долгое время не имела официального трудоустройства и без уважительной причины не платила алименты даже после первого приговора.
Должницу приговорили к шести месяцам принудительных работ, при этом 10% ее заработка будет отчисляться в бюджет государства.