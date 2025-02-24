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Posted 24 февраля, 13:02

Published 24 февраля, 13:02

Modified 24 февраля, 13:04

Updated 24 февраля, 13:04

Многодетную мать осудили за долг по алиментам в 2,6 млн

Многодетную мать осудили за долг по алиментам в 2,6 млн

24 февраля 2025, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.

Многодетную мать осудили за долг по алиментам в 2,6 млн

Сюжет
Приставы
Уважительных причин она не имела.

Суд Октябрьского района вынес приговор матери троих детей по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей). Общая сумма задолженности составила более 2,6 млн рублей, сообщает прокуратура Пермского края.

При этом гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности по аналогичной статье. Она долгое время не имела официального трудоустройства и без уважительной причины не платила алименты даже после первого приговора.

Должницу приговорили к шести месяцам принудительных работ, при этом 10% ее заработка будет отчисляться в бюджет государства.

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#Общество#Приставы#Алименты
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