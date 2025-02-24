«Молот» победил на выезде

«Отличная игра. Со стороны соперника было давление, много эмоций, много удалений. После проигранного матча [в Воронеже] ребята хотели во что бы то ни стало выиграть. Сегодня командная работа, характер… Пацаны молодцы: вытащили матч и выиграли. Большая благодарность, потому что каждое очко сейчас на вес золота!»