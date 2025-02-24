«Молот» победил на выезде

Posted 24 февраля, 04:35
Published 24 февраля, 04:35
Modified 24 февраля, 04:37
Updated 24 февраля, 04:37
Пермский хоккейный клуб накануне в гостях выиграл у хозяев льда «Ростова». Итог матча 3:4. Сообщают соцсети «Молота».
Главный тренер молотобойцев Евгений Попихин:
«Отличная игра. Со стороны соперника было давление, много эмоций, много удалений. После проигранного матча [в Воронеже] ребята хотели во что бы то ни стало выиграть. Сегодня командная работа, характер… Пацаны молодцы: вытащили матч и выиграли. Большая благодарность, потому что каждое очко сейчас на вес золота!»
Далее игроков ждет домашняя серия игр, которая стартует 26 февраля матчем против тюменского «Рубина». Билеты уже поступили в продажу.