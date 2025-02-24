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Posted 24 февраля, 04:35

Published 24 февраля, 04:35

Modified 24 февраля, 04:37

Updated 24 февраля, 04:37

«Молот» победил на выезде

«Молот» победил на выезде

24 февраля 2025, 04:35
Фото: Клуб «Молот».
Пермские хоккеисты одолели «Ростов».

Пермский хоккейный клуб накануне в гостях выиграл у хозяев льда «Ростова». Итог матча 3:4. Сообщают соцсети «Молота».

Главный тренер молотобойцев Евгений Попихин:

«Отличная игра. Со стороны соперника было давление, много эмоций, много удалений. После проигранного матча [в Воронеже] ребята хотели во что бы то ни стало выиграть. Сегодня командная работа, характер… Пацаны молодцы: вытащили матч и выиграли. Большая благодарность, потому что каждое очко сейчас на вес золота

Далее игроков ждет домашняя серия игр, которая стартует 26 февраля матчем против тюменского «Рубина». Билеты уже поступили в продажу.

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