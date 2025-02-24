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Posted 24 февраля, 11:39

Published 24 февраля, 11:39

Modified 24 февраля, 11:41

Updated 24 февраля, 11:41

В Прикамье состоялись 9-е «Гонки на лопатах»

На Губахе прошли гонки на лопатах

24 февраля 2025, 11:39
Фото: Скриншот видео в группе организатора.

В Прикамье состоялись 9-е «Гонки на лопатах»

Сюжет
Праздник
Участники скатывались с горы в честь Дня защитника Отечества.

В выходные, 22 февраля, на горе Губаха прошли 9-е ежегодные «Гонки на лопатах». Организаторы выдавали всем желающим спортинвентарь, после чего участники скатывались со склона, соревнуясь в скорости и техничности.

Экстремальный спуск организовал расположенный на горе лыжный курорт «Губаха». Гонки входили в программу празднования Дня защитника Отечества, также состоялся костюмированный мужской спуск с цветными дымами. Лучший гонщик получил в конце соревнований золотую лопату.

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#Общество#Пермь#Праздник#23 февраля
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