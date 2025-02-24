На Губахе прошли гонки на лопатах

Posted 24 февраля, 11:39
Published 24 февраля, 11:39
Modified 24 февраля, 11:41
Updated 24 февраля, 11:41
В выходные, 22 февраля, на горе Губаха прошли 9-е ежегодные «Гонки на лопатах». Организаторы выдавали всем желающим спортинвентарь, после чего участники скатывались со склона, соревнуясь в скорости и техничности.
Экстремальный спуск организовал расположенный на горе лыжный курорт «Губаха». Гонки входили в программу празднования Дня защитника Отечества, также состоялся костюмированный мужской спуск с цветными дымами. Лучший гонщик получил в конце соревнований золотую лопату.