На месте части научной библиотеки Пермского университета откроют классы и коворкинг

По словам сотрудников ПГНИУ, статистика показывает, что с каждым годом студенты и сотрудники всё реже запрашивают печатные издания. Параллельно растет спрос на электронные источники. «Мы не можем игнорировать этот тренд и планируем преобразования пространств, которые сейчас используются для хранения библиотечных фондов. Наиболее востребованные периодические издания будут переданы кафедрам и факультетам в соответствии с их профилем. Редкие издания будут сохранены в научной библиотеке, остальные — оцифрованы и выложены для доступа во внутренней сети университета. На освободившихся площадях будут организованы новые учебные аудитории, лаборатории, терминальные классы, пространства для коллективной работы студентов» — поясняют будущее научной библиотеки в университете в пресс-службе вуза.