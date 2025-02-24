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Posted 24 февраля, 16:33

Published 24 февраля, 16:33

Modified 24 февраля, 16:35

Updated 24 февраля, 16:35

В ПГНИУ на месте книгохранилища открывают кассы и коворкинг

На месте части научной библиотеки Пермского университета откроют классы и коворкинг

24 февраля 2025, 16:33
Фото: properm.ru.

В ПГНИУ на месте книгохранилища открывают кассы и коворкинг

Сюжет
ПГНИУ
Также в новом образовательном пространстве будет студенческое кафе.

На месте бывшего книгохранения в корпусе №1 Пермского классического университета готовится к открытию новое образовательное пространство, которое включает в себя четыре терминальных (то есть, оборудованных не привычными ПК, а терминалами) класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе, сообщают в ПГНИУ,

«Создание новых образовательных центров и пространств стало самой ресурсоёмкой частью Программы развития, где мы руководствовались принципом: для студентов ничего не жалко. Общий объем финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн рублей. Общая площадь новых пространств превысила 1400 кв. м. — ранее эти помещения или не использовались, или находились в запущенном состоянии», — отмечает в комментарии ректор университета Игорь Германов.

В 2023 году студенты ПГНИУ пожаловались на ликвидацию научной библиотеки вуза. Они направили открытое письмо на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. По словам студентов, 7 сентября по распоряжению исполняющего обязанности ректора Игоря Германова из помещения вынесли 37 компьютеров. Технику якобы передали Институту компьютерных наук и технологий, открытому при ПГНИУ в прошлом году. Учащиеся рассказали СМИ, что из библиотеки уволили двух сотрудников, а остальных перевели на неполные ставки, а книги вынесли в складские помещения, не предназначенные для хранения литературы.

В ПГНИУ пояснили, что научную библиотеку не закрывают, а осовременивают и цифровизуют. Об этом Properm.ru сообщили в сентябре 2023 года в университете. «Закрытие научной библиотеки в Пермском университете невозможно, сотрудники подразделения продолжают работу, также не останавливается процесс выдачи литературы» — говорят в вузе.

В то же время признают, что из помещения библиотеки перенесли часть компьютеров, «поскольку сейчас происходит их замена».

По словам сотрудников ПГНИУ, статистика показывает, что с каждым годом студенты и сотрудники всё реже запрашивают печатные издания. Параллельно растет спрос на электронные источники. «Мы не можем игнорировать этот тренд и планируем преобразования пространств, которые сейчас используются для хранения библиотечных фондов. Наиболее востребованные периодические издания будут переданы кафедрам и факультетам в соответствии с их профилем. Редкие издания будут сохранены в научной библиотеке, остальные — оцифрованы и выложены для доступа во внутренней сети университета. На освободившихся площадях будут организованы новые учебные аудитории, лаборатории, терминальные классы, пространства для коллективной работы студентов» — поясняют будущее научной библиотеки в университете в пресс-службе вуза.

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#ПГНИУ#Пермь#Образование#Игорь Германов
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