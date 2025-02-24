На месте части научной библиотеки Пермского университета откроют классы и коворкинг

Posted 24 февраля, 16:33
Published 24 февраля, 16:33
Modified 24 февраля, 16:35
Updated 24 февраля, 16:35
На месте бывшего книгохранения в корпусе №1 Пермского классического университета готовится к открытию новое образовательное пространство, которое включает в себя четыре терминальных (то есть, оборудованных не привычными ПК, а терминалами) класса на 120 мест, коворкинг на 40 мест и студенческое кафе, сообщают в ПГНИУ,
«Создание новых образовательных центров и пространств стало самой ресурсоёмкой частью Программы развития, где мы руководствовались принципом: для студентов ничего не жалко. Общий объем финансирования на закупку современного оборудования, ремонты и оснащение составил 78 млн рублей. Общая площадь новых пространств превысила 1400 кв. м. — ранее эти помещения или не использовались, или находились в запущенном состоянии», — отмечает в комментарии ректор университета Игорь Германов.
В 2023 году студенты ПГНИУ пожаловались на ликвидацию научной библиотеки вуза. Они направили открытое письмо на имя министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. По словам студентов, 7 сентября по распоряжению исполняющего обязанности ректора Игоря Германова из помещения вынесли 37 компьютеров. Технику якобы передали Институту компьютерных наук и технологий, открытому при ПГНИУ в прошлом году. Учащиеся рассказали СМИ, что из библиотеки уволили двух сотрудников, а остальных перевели на неполные ставки, а книги вынесли в складские помещения, не предназначенные для хранения литературы.
В ПГНИУ пояснили, что научную библиотеку не закрывают, а осовременивают и цифровизуют. Об этом Properm.ru сообщили в сентябре 2023 года в университете. «Закрытие научной библиотеки в Пермском университете невозможно, сотрудники подразделения продолжают работу, также не останавливается процесс выдачи литературы» — говорят в вузе.
В то же время признают, что из помещения библиотеки перенесли часть компьютеров, «поскольку сейчас происходит их замена».
По словам сотрудников ПГНИУ, статистика показывает, что с каждым годом студенты и сотрудники всё реже запрашивают печатные издания. Параллельно растет спрос на электронные источники. «Мы не можем игнорировать этот тренд и планируем преобразования пространств, которые сейчас используются для хранения библиотечных фондов. Наиболее востребованные периодические издания будут переданы кафедрам и факультетам в соответствии с их профилем. Редкие издания будут сохранены в научной библиотеке, остальные — оцифрованы и выложены для доступа во внутренней сети университета. На освободившихся площадях будут организованы новые учебные аудитории, лаборатории, терминальные классы, пространства для коллективной работы студентов» — поясняют будущее научной библиотеки в университете в пресс-службе вуза.