Некачественного мяса в Пермском края стало больше

Роспотребнадзор напоминает покупателям о том, что мясо и продукты из него лучше не брать у частников, торгующих неофициально. У таких продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность. Если продукция оказалась плохой, по закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе ее вернуть или заменить.