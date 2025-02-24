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Posted 24 февраля, 05:48

Published 24 февраля, 05:48

Modified 24 февраля, 05:50

Updated 24 февраля, 05:50

Некачественного мяса в Пермском края стало больше

Некачественного мяса в Пермском края стало больше

24 февраля 2025, 05:48
Фото: 1MI.
Специалисты Пермского Роспотребнадзора исследовали мясную продукцию.

Региональный Роспотребнадзор отчитался об анализах мясной продукции в прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства. Управление проверило более тыс производителей продуктов, кафе и торговых точек. Специалисты не обнаружили антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды.

Однако по другим показателям (пищевой ценности, массовой доле сухих веществ и др.) из 169 проб мяса и производных продуктов 10,6% проб не соответствовало требованиям. Для сравнения: в 2023 году было 6,9%. Всем нарушителям грозят административные штрафы. Всего из оборота сотрудники ведомства изъяли 141 партию товаров объемом более 2 тонн.

Роспотребнадзор напоминает покупателям о том, что мясо и продукты из него лучше не брать у частников, торгующих неофициально. У таких продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность. Если продукция оказалась плохой, по закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе ее вернуть или заменить.

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#Безопасность#Продукты#Мясо
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