Некачественного мяса в Пермском края стало больше

Posted 24 февраля, 05:48
Published 24 февраля, 05:48
Modified 24 февраля, 05:50
Updated 24 февраля, 05:50
Региональный Роспотребнадзор отчитался об анализах мясной продукции в прошлом году, сообщает пресс-служба ведомства. Управление проверило более тыс производителей продуктов, кафе и торговых точек. Специалисты не обнаружили антибиотики, пестициды, токсичные элементы, ГМО, радионуклиды.
Однако по другим показателям (пищевой ценности, массовой доле сухих веществ и др.) из 169 проб мяса и производных продуктов 10,6% проб не соответствовало требованиям. Для сравнения: в 2023 году было 6,9%. Всем нарушителям грозят административные штрафы. Всего из оборота сотрудники ведомства изъяли 141 партию товаров объемом более 2 тонн.
Роспотребнадзор напоминает покупателям о том, что мясо и продукты из него лучше не брать у частников, торгующих неофициально. У таких продавцов нет документов, подтверждающих качество и безопасность. Если продукция оказалась плохой, по закону «О защите прав потребителей» покупатель вправе ее вернуть или заменить.