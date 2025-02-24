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Posted 24 февраля, 16:01

Published 24 февраля, 16:01

Modified 24 февраля, 16:03

Updated 24 февраля, 16:03

Пермский аэропорт стал фигурантом 16-го пакета санкций Евросоюза

Пермский аэропорт попал под санкции Евросоюза

24 февраля 2025, 16:01
Фото: properm.ru.

Пермский аэропорт стал фигурантом 16-го пакета санкций Евросоюза

Сюжет
Военная операция на Украине
С пермской аэрогаванью запрещено совершать любые сделки.

В новый пакет санкций Евросоюза попал аэропорт Перми. Такое решение ЕС принял в отношении морских портов и аэропортов, которые используются в военных целях.

«Используется для перевозки товаров и технологий, применяемых в сфере обороны и безопасности», — указано в документе основание для ограничения.

С ними запрещено совершать любые сделки. При этом конкретного юрлица, в отношении которого вводятся ограничения, авторы санкций не указали.

Среди попавших в список аэропортов московские Внуково и Жуковский, аэропорты Нижнекамска, Екатеринбурга и Пскова. Также введены ограничения в отношении пяти портов, в 16-й пакет санкций ЕС вошли 48 физических и 35 юридических лиц.

Согласно решению, запрещается заключать какие-либо прямые или косвенные сделки с указанными аэропортами. Исключениями являются поездки физических лиц в Россию и из России по личным причинам, закупка, импорт или транспортировка фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, которая предусмотрена документом, и другие.

В январе под санкции США попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз». Среди попавших в санкционные списки США 10 января — шесть прикамских нефтесервисных компаний. Об этом стало известно из сообщения на сайте американского Минфина.

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#Политика#Военная операция на Украине#Пермь#Санкции#Санкции ЕС
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