Пермский аэропорт попал под санкции Евросоюза

В январе под санкции США попали «Газпром нефть» и ее дочерние компании, а также «Сургутнефтегаз». Среди попавших в санкционные списки США 10 января — шесть прикамских нефтесервисных компаний. Об этом стало известно из сообщения на сайте американского Минфина.