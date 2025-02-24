Пермского производителя молока снова пытаются продать

Posted 24 февраля, 06:43
Published 24 февраля, 06:43
Modified 24 февраля, 06:45
Updated 24 февраля, 06:45
Молокозавод «Шляпники», входящий в состав обанкротившегося агрохолдинга «Ашатли», продается на открытом аукционе. По информации «Ъ-Прикамье», это уже вторая попытка продать актив холдинга, в предыдущий раз торги не состоялись по причине отсутствия участников.
В Прикамье агрохолдинг являлся одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров. В состав «Ашатли» входит девять компаний: «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году сумма долгов агрохолдинга Сберу составила 273,4 млн рублей, в результате чего организации начали процедуру банкротства.
Компании «Шляпники» и «Пихтовское» планировал купить владелец ООО «ТД „Айсберг“» и ООО «Айсберг Модерн» Александр Кириленко и присоединить к единому агрохолдингу, уточняет издание. Также бизнесмену принадлежит еще несколько компаний по производству молока и здание пермского ЦУМа.