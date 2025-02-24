Пермского производителя молока снова пытаются продать

Молокозавод «Шляпники», входящий в состав обанкротившегося агрохолдинга «Ашатли», продается на открытом аукционе. По информации «Ъ-Прикамье», это уже вторая попытка продать актив холдинга, в предыдущий раз торги не состоялись по причине отсутствия участников.