properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 06:43

Published 24 февраля, 06:43

Modified 24 февраля, 06:45

Updated 24 февраля, 06:45

В Прикамье выставлен на торги ООО «Шляпники»

Пермского производителя молока снова пытаются продать

24 февраля 2025, 06:43
Фото: Изображение Midjourney.

В Прикамье выставлен на торги ООО «Шляпники»

Сюжет
Банкротство
Еще один актив обанкротившегося агрохолдинга выставлен на торги.

Молокозавод «Шляпники», входящий в состав обанкротившегося агрохолдинга «Ашатли», продается на открытом аукционе. По информации «Ъ-Прикамье», это уже вторая попытка продать актив холдинга, в предыдущий раз торги не состоялись по причине отсутствия участников.

В Прикамье агрохолдинг являлся одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров. В состав «Ашатли» входит девять компаний: «Ашатли-Молоко», «Шляпники», «Нива», «Сепыч», «Агросепыч», «Пихтовское», «Агротехконтакт», «Горы» и «Жемчужина». В 2022 году сумма долгов агрохолдинга Сберу составила 273,4 млн рублей, в результате чего организации начали процедуру банкротства.

Компании «Шляпники» и «Пихтовское» планировал купить владелец ООО «ТД „Айсберг“» и ООО «Айсберг Модерн» Александр Кириленко и присоединить к единому агрохолдингу, уточняет издание. Также бизнесмену принадлежит еще несколько компаний по производству молока и здание пермского ЦУМа.

Читайте также:
Суд не стал закрывать «Суши-маркет» в пермском ТЦ «Айсберг»Агрохолдинг «Пихта» продал Нытвенскому маслозаводу молоко с недостоверной справкой
#Бизнес#Банкротство#Сельское хозяйство#Ашатли
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика