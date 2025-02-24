Пермякам обещают неделю теплее нормы на 3-4˚

Posted 24 февраля, 06:31
Published 24 февраля, 06:31
Modified 24 февраля, 06:33
Updated 24 февраля, 06:33
В Пермском крае в течение недели будет преобладать антициклональный характер погоды. Что это значит для пермяков, пояснили в ГИС-центре ПГНИУ.
В период 24–26 февраля синоптики ожидают значительное потепление в дневные часы — вплоть до оттепелей к 26 февраля, причем оттепели ожидаются в основном на востоке края. В четверг 27 ожидается увеличение облачности и небольшие снегопады. Однако 28 февраля — 1 марта ночные морозы до -20˚ вернутся на юг края, дневной прогрев также будет значительным.
В результате неделя в целом ожидается на севере края теплее нормы на 3-4˚, в Перми на 1-2, а по крайнему югу — около нормы. Осадков будет мало — до 5 мм за неделю. Ожидаются они в четверг и возможно в самом конце недели.
В понедельник под влиянием гребня антициклона на большей части края малооблачно. После морозной ночи с минимальной температурой до -25…-28˚ на ряде метеостанций севернее Перми, днем ожидается прогрев до -4…-9˚, а на востоке края при разрушении температурной инверсии ненадолго до 0…+2˚. Осадков не будет, ветер слабый, облачность — в основном на юге края.
Во вторник характер погоды существенно не изменится. В ночные часы в центральных районах края -18…-25˚, на юге при облачности до -10˚, в Перми до -18…-20˚. Днем на севере и востоке края могут быть оттепели, причем на востоке — значительные (до +4˚). На остальной территории -2…-8˚, в Перми до -3…-5˚.
В ночь на среду ожидается увеличение облачности, в основном на севере края. В результате потеплеет до -5…-10˚, но при прояснениях может быть до -15…-18˚. В Перми можно ожидать -12…-14˚. Днем при переменной облачности в северных и центральных районах воздух прогреется до -1…+4˚. По югу прогрев слабее −не выше -5˚. Слабая оттепель днем возможна и в Перми.
В четверг при облачной погоде ночь будет теплой, на большей части края -4…-9˚. Днем прояснения и слабые оттепели возможны на северо-западе, на остальной территории облачно с небольшим снегом –1…-6˚, в Перми до -2˚.
В ночь на пятницу в южных и возможно и в центральных районах края похолодает до -15…-20˚, а в низинах может быть и -22…-24˚. На севере сохранится облачность и ночью температура воздуха в пределах -5…-10˚. В Перми можно ожидать похолодание до -12…-14˚. Днем при малооблачной погоде значительный прогрев до -1…-6˚ по краю и до -2…-4˚ в Перми.
В ночь на субботу на юге края, а возможно и в Перми, также будет холодно (на юге вероятны морозы ниже -20˚, в Перми до -15˚). На севере при этом тепло, не ниже -5…-10˚. Днем, как и в пятницу в основном -1…-6˚, на севере облачно и с небольшим снегом, на остальной территории солнечно и без осадков. В воскресенье возможно отступление антициклона на юг, в результате чего облачность и небольшие снегопады распространятся на всю территорию края, кроме самых южных районов.