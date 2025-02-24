Пермякам обещают неделю теплее нормы на 3-4˚

В ночь на субботу на юге края, а возможно и в Перми, также будет холодно (на юге вероятны морозы ниже -20˚, в Перми до -15˚). На севере при этом тепло, не ниже -5…-10˚. Днем, как и в пятницу в основном -1…-6˚, на севере облачно и с небольшим снегом, на остальной территории солнечно и без осадков. В воскресенье возможно отступление антициклона на юг, в результате чего облачность и небольшие снегопады распространятся на всю территорию края, кроме самых южных районов.