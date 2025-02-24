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Posted 24 февраля, 12:27

Published 24 февраля, 12:27

Modified 24 февраля, 12:29

Updated 24 февраля, 12:29

Пермяки взяли «золото» и «серебро» на Первенстве мира по триатлону в Италии

Пермяки взяли «золото» и «серебро» на Первенстве мира по триатлону в Италии

24 февраля 2025, 12:27
Фото: предоставлено федерацией триатлона.
Пермский край в составе сборной России представляли два спортсмена.

Пермский край в составе сборной России на Первенстве мира в Италии представляли два спортсмена: Алина Лягаева и Савелий Анисимов. Оба они являются мастерами спорта и на протяжении нескольких лет занимают призовые места на всероссийских стартах.

На Первенстве мира в Италии в Конье спортсмены приняли участие в двух стартах подряд: 21 февраля они бежали зимний дуатлон, а 22 — зимний триатлон. В соревнованиях приняли участие команды из Италии, Нидерландов, Испании, Словакии, Франции, Германии других стран.

Алина и Савелий взяли «золото» в дуатлоне. Кроме того, Алина выиграла гонку в зимнем триатлоне, а Савелий в зимнем триатлоне завоевал «серебро», немного уступив итальянскому атлету.

Алине Лягаевой 19 лет, она родилась в Чердыни, позже ее семья переехала в Оханск. С 10 лет она начала заниматься триатлоном у тренера Василины Песковой. В 2023 году Алина выполнила норматив мастера спорта России, а в последние года Алина является постоянным лидером среди юниорок в зимнем триатлоне, прошла отбор в сборную команду на Первенство мира в Италии.

Савелию Анисимову 18 лет, он родился в Оханске, в секцию триатлона пришел в возрасте 10 лет к тренеру Василине Песковой. В 2023 году Савелий выполнил норматив Мастера спорта России и сейчас является одним из сильнейших юниоров страны.

Тренер спортсменов Василина Пескова работает в спортивной школе «Метеорит» в Оханске, ведет секцию триатлона с 2015 года, за это время воспитала 6 мастеров спорта. Ее воспитанники — члены сборных команд Пермского края и России и ежегодно защищают честь края на всероссийских соревнованиях. Является мастером спорта России по триатлону, победителем и призером Чемпионатов и Кубков России по зимнему триатлону, серебряным призером Чемпионата мира 2020 среди возрастных групп.

Зимний дуатлон и зимний триатлон являются дисциплинами триатлона и представляют собой мультиспортивную гонку со сменой инвентаря на каждом этапе: в дуатлоне это бег и лыжная гонка, в зимнем триатлоне — бег, велогонка и лыжная гонка, все части гонки проходят по заснеженным трассам. Эти дисциплины требуют хорошей физической подготовки, техники владения велосипедом, а также высокого уровня лыжного мастерства.

#Триатлон#Первенство мира#Триатлеты#Дуатлон
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