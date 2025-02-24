Пермяки взяли «золото» и «серебро» на Первенстве мира по триатлону в Италии

Алина и Савелий взяли «золото» в дуатлоне. Кроме того, Алина выиграла гонку в зимнем триатлоне, а Савелий в зимнем триатлоне завоевал «серебро», немного уступив итальянскому атлету.



Алине Лягаевой 19 лет, она родилась в Чердыни, позже ее семья переехала в Оханск. С 10 лет она начала заниматься триатлоном у тренера Василины Песковой. В 2023 году Алина выполнила норматив мастера спорта России, а в последние года Алина является постоянным лидером среди юниорок в зимнем триатлоне, прошла отбор в сборную команду на Первенство мира в Италии.



Савелию Анисимову 18 лет, он родился в Оханске, в секцию триатлона пришел в возрасте 10 лет к тренеру Василине Песковой. В 2023 году Савелий выполнил норматив Мастера спорта России и сейчас является одним из сильнейших юниоров страны.



Тренер спортсменов Василина Пескова работает в спортивной школе «Метеорит» в Оханске, ведет секцию триатлона с 2015 года, за это время воспитала 6 мастеров спорта. Ее воспитанники — члены сборных команд Пермского края и России и ежегодно защищают честь края на всероссийских соревнованиях. Является мастером спорта России по триатлону, победителем и призером Чемпионатов и Кубков России по зимнему триатлону, серебряным призером Чемпионата мира 2020 среди возрастных групп.