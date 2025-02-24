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Posted 24 февраля, 05:16

Published 24 февраля, 05:16

Modified 24 февраля, 05:18

Updated 24 февраля, 05:18

Пермяки занимают до зарплаты в среднем 9,4 тысячи рублей

Пермяки занимают до зарплаты в среднем 9,4 тысячи рублей

24 февраля 2025, 05:16
Фото: Изображение Midjourney.

Пермяки занимают до зарплаты в среднем 9,4 тысячи рублей

Сумма микрозаймов растет от месяца к месяцу.

В январе 2025 года средний чек микрокредита (до 30 тыс. рублей) в Пермском крае равнялся 9,45 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В декабре 2024 года эта сумма составила 9,32 тыс. рублей, то есть рост равняется 1,4%.

Одновременно в России наблюдается противоположная динамика. Впервые за 4 месяца роста в январе средняя сумма микрозаймов снизилась на 1,4% до 10,27 тыс. рублей. При этом значение «займа до зарплаты» в 2014 году было достаточно стабильным и рост не превышал инфляции, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Эксперт объясняет такую умеренную динамику мерами по охлаждению микрофинансового рынка. Благодаря им заемщики с высокой долговой нагрузкой стали получать кредиты реже и на меньшие суммы. И, наоборот, заемщики с удовлетворительным объемом долгов могут получить кредиты на большие суммы.

Кроме Пермского края, рост микрозаймов в январе 2025 года по отношению к предыдущему месяцу показали также ХМАО, Республика Адыгея, Воронежская область, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) и Ставропольский край.

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#Банки#Экономика#Микрозайм
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