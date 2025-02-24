Пермяки занимают до зарплаты в среднем 9,4 тысячи рублей

Posted 24 февраля, 05:16
Published 24 февраля, 05:16
Modified 24 февраля, 05:18
Updated 24 февраля, 05:18
В январе 2025 года средний чек микрокредита (до 30 тыс. рублей) в Пермском крае равнялся 9,45 тыс. рублей, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). В декабре 2024 года эта сумма составила 9,32 тыс. рублей, то есть рост равняется 1,4%.
Одновременно в России наблюдается противоположная динамика. Впервые за 4 месяца роста в январе средняя сумма микрозаймов снизилась на 1,4% до 10,27 тыс. рублей. При этом значение «займа до зарплаты» в 2014 году было достаточно стабильным и рост не превышал инфляции, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Эксперт объясняет такую умеренную динамику мерами по охлаждению микрофинансового рынка. Благодаря им заемщики с высокой долговой нагрузкой стали получать кредиты реже и на меньшие суммы. И, наоборот, заемщики с удовлетворительным объемом долгов могут получить кредиты на большие суммы.
Кроме Пермского края, рост микрозаймов в январе 2025 года по отношению к предыдущему месяцу показали также ХМАО, Республика Адыгея, Воронежская область, Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) и Ставропольский край.