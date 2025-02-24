Пермяки занимают до зарплаты в среднем 9,4 тысячи рублей

Одновременно в России наблюдается противоположная динамика. Впервые за 4 месяца роста в январе средняя сумма микрозаймов снизилась на 1,4% до 10,27 тыс. рублей. При этом значение «займа до зарплаты» в 2014 году было достаточно стабильным и рост не превышал инфляции, добавляет директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.