properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 12:27

Published 24 февраля, 12:27

Modified 24 февраля, 12:29

Updated 24 февраля, 12:29

Пермяков приглашают выбрать название нового сквера в центре Перми

Пермяков приглашают выбрать название нового сквера в центре Перми

24 февраля 2025, 12:27
Голосование проходит на портале «Управляем вместе».

В Перми запущено голосование за название нового сквера в центре Перми. Об этом сегодня в ходе заседания регионального правительства сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, информирует пресс-служба главы региона.

Новый сквер будет создан в квартале 181, который ограничен улицами Революции, Пушкина, Попова, Куйбышева. В настоящий момент ведется разработка проектной документации по строительству сквера. Работы на объекте начнутся в III квартале текущего года. Это будет общественное пространство с детской площадкой, зоной проведения массовых мероприятий и тихой зоной. Строительство объекта завершится в конце 2026 года.

Голосование за его название пройдет на пермском краевом портале обратной связи «Управляем вместе» и продлится до 24 марта.

Пермяки могут выбрать из шести предложенных экспертными сообществами наименований: «Пушкинский сквер», «Александровский сквер», «Сквер медиков», «Новое время», «Сквер им. Льва Давыдычева» или «Сквер Карла Модераха».

Над вариантами названий нового сквера работали кафедры исторической специализации историко-политологического факультета ПГНИУ, Государственный архив Пермского края, кафедры культурологии и философии ПГИК, Общественный совет по топонимике города Перми, Министерство культуры Пермского края и региональный Институт территориального планирования. Именно предложения экспертов получили воплощения в названных выше вариантах.

Отдать свой голос за название сквера жители Прикамья могут на портале или в мобильном приложении «Управляем вместе» в разделе «Голосуй». Оно доступно для всех зарегистрированных пользователей.

Для тех же, кто еще не использует сервис, организаторы голосования напоминают — авторизоваться на «Управляем вместе» возможно любым из удобных способов — с помощью логина и пароля, через социальную сеть «Вконтакте», либо через профиль на портале Госуслуг.

#Пермь#Сквер
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика