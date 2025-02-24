Пермяков приглашают выбрать название нового сквера в центре Перми

Posted 24 февраля, 12:27
Published 24 февраля, 12:27
Modified 24 февраля, 12:29
Updated 24 февраля, 12:29
В Перми запущено голосование за название нового сквера в центре Перми. Об этом сегодня в ходе заседания регионального правительства сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, информирует пресс-служба главы региона.
Новый сквер будет создан в квартале 181, который ограничен улицами Революции, Пушкина, Попова, Куйбышева. В настоящий момент ведется разработка проектной документации по строительству сквера. Работы на объекте начнутся в III квартале текущего года. Это будет общественное пространство с детской площадкой, зоной проведения массовых мероприятий и тихой зоной. Строительство объекта завершится в конце 2026 года.
Голосование за его название пройдет на пермском краевом портале обратной связи «Управляем вместе» и продлится до 24 марта.
Пермяки могут выбрать из шести предложенных экспертными сообществами наименований: «Пушкинский сквер», «Александровский сквер», «Сквер медиков», «Новое время», «Сквер им. Льва Давыдычева» или «Сквер Карла Модераха».
Над вариантами названий нового сквера работали кафедры исторической специализации историко-политологического факультета ПГНИУ, Государственный архив Пермского края, кафедры культурологии и философии ПГИК, Общественный совет по топонимике города Перми, Министерство культуры Пермского края и региональный Институт территориального планирования. Именно предложения экспертов получили воплощения в названных выше вариантах.
Отдать свой голос за название сквера жители Прикамья могут на портале или в мобильном приложении «Управляем вместе» в разделе «Голосуй». Оно доступно для всех зарегистрированных пользователей.
Для тех же, кто еще не использует сервис, организаторы голосования напоминают — авторизоваться на «Управляем вместе» возможно любым из удобных способов — с помощью логина и пароля, через социальную сеть «Вконтакте», либо через профиль на портале Госуслуг.