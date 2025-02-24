Пермяков приглашают выбрать название нового сквера в центре Перми

Новый сквер будет создан в квартале 181, который ограничен улицами Революции, Пушкина, Попова, Куйбышева. В настоящий момент ведется разработка проектной документации по строительству сквера. Работы на объекте начнутся в III квартале текущего года. Это будет общественное пространство с детской площадкой, зоной проведения массовых мероприятий и тихой зоной. Строительство объекта завершится в конце 2026 года.