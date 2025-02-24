Под Пермью загорелась база отдыха

В Добрянке загорелось административное здание базы отдыха «Дедюха». Сообщение о происшествии появилось в группе «ЧП ДТП» ВК. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС. Пожар произошел на ул. Береговая, 38 сегодня около 9:00.