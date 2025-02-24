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Posted 24 февраля, 08:29

Published 24 февраля, 08:29

Modified 24 февраля, 08:31

Updated 24 февраля, 08:31

Под Пермью загорелась база отдыха

Под Пермью загорелась база отдыха

24 февраля 2025, 08:29
Фото: ЧП ДТП Вконтакте.
Сюжет
Добрянка
В Добрянке произошел пожар на базе отдыха.

В Добрянке загорелось административное здание базы отдыха «Дедюха». Сообщение о происшествии появилось в группе «ЧП ДТП» ВК. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС. Пожар произошел на ул. Береговая, 38 сегодня около 9:00.

На момент прибытия спасателей на место, горело одно здание, частично обрушилась кровля. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина пожара пока устанавливается.

Как сообщается на странице базы ВК, комплекс включает пять деревянных экодомов и баню.

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#Происшествия#Пожар#Добрянка
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