Под Пермью загорелась база отдыха

Posted 24 февраля, 08:29
Published 24 февраля, 08:29
Modified 24 февраля, 08:31
Updated 24 февраля, 08:31
В Добрянке загорелось административное здание базы отдыха «Дедюха». Сообщение о происшествии появилось в группе «ЧП ДТП» ВК. Информацию о возгорании подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС. Пожар произошел на ул. Береговая, 38 сегодня около 9:00.
На момент прибытия спасателей на место, горело одно здание, частично обрушилась кровля. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. Предварительная причина пожара пока устанавливается.
Как сообщается на странице базы ВК, комплекс включает пять деревянных экодомов и баню.