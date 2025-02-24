Путин назвал утонувший в Черном море пермский танкер миной замедленного действия

Глава страны 23 февраля провел совещание с членами правительства. «Прошу вас максимально быстро, конечно, качественно, но максимально быстро это всё делать. Надо, конечно, работать над подъёмом, мы с Вами это обсуждали. Ну что там будет это всё лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там дырки появятся. Надо думать на тему о том, как поднять это всё, что на дне лежит ещё», — прокомментировал президент доклад вице-премьера Виталия Савельева. По словам последнего, специалисты Роспотребнадзора до 1 марта проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.