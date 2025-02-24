Путин назвал утонувший в Черном море пермский танкер миной замедленного действия

Posted 24 февраля, 02:54
Published 24 февраля, 02:54
Modified 24 февраля, 02:56
Updated 24 февраля, 02:56
Президент РФ Владимир Путин призвал как можно скорее поднять со дна Черного моря затонувшие танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». И назвал их миной замедленного действия.
Глава страны 23 февраля провел совещание с членами правительства. «Прошу вас максимально быстро, конечно, качественно, но максимально быстро это всё делать. Надо, конечно, работать над подъёмом, мы с Вами это обсуждали. Ну что там будет это всё лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там дырки появятся. Надо думать на тему о том, как поднять это всё, что на дне лежит ещё», — прокомментировал президент доклад вице-премьера Виталия Савельева. По словам последнего, специалисты Роспотребнадзора до 1 марта проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.
ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Происшествие унесло жизнь одного моряка, 13 членов экипажа спасены. В Черное море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Волонтеры и экологи до сих пор очищают побережья Анапы и Крыма.