properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 февраля, 02:54

Published 24 февраля, 02:54

Modified 24 февраля, 02:56

Updated 24 февраля, 02:56

Путин назвал утонувший в Черном море пермский танкер миной замедленного действия

Путин назвал утонувший в Черном море пермский танкер миной замедленного действия

24 февраля 2025, 02:54
Фото: ЧП Крым.
Сюжет
Владимир Путин
Президент РФ призвал как можно скорее поднять судна со дна.

Президент РФ Владимир Путин призвал как можно скорее поднять со дна Черного моря затонувшие танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». И назвал их миной замедленного действия.

Глава страны 23 февраля провел совещание с членами правительства. «Прошу вас максимально быстро, конечно, качественно, но максимально быстро это всё делать. Надо, конечно, работать над подъёмом, мы с Вами это обсуждали. Ну что там будет это всё лежать, ждать, как мина замедленного действия, когда там дырки появятся. Надо думать на тему о том, как поднять это всё, что на дне лежит ещё», — прокомментировал президент доклад вице-премьера Виталия Савельева. По словам последнего, специалисты Роспотребнадзора до 1 марта проведут предварительную оценку соответствия пляжей и зон отдыха санитарным требованиям.

ЧП с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошло 15 декабря в Керченском проливе. Происшествие унесло жизнь одного моряка, 13 членов экипажа спасены. В Черное море попало около 2,5 тыс. тонн топливного мазута. Волонтеры и экологи до сих пор очищают побережья Анапы и Крыма.

Читайте также:
Путин: для минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море делается недостаточноСледователи проводят проверку из-за избитого школьника в ПермиПолиция разбирается с подростковой дракой в Перми
#Владимир Путин#Чп#Танкер#Танкеры затонули
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика