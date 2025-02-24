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Posted 24 февраля, 07:27

Published 24 февраля, 07:27

Modified 24 февраля, 08:06

Updated 24 февраля, 08:06

Троих парней из Октябрьского подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

Троих парней из Октябрьского подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

24 февраля 2025, 07:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
Двое подозреваемых — несовершеннолетние.

В поселке Октябрьский изнасиловали 16-летнюю девочку. Трое подозреваемых задержаны и заключены под стражу, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

Преступление произошло 18 февраля. Как стало известно Properm.ru, молодые люди познакомились со своей жертвой через интернет и пригласили ее в гости. В итоге они надругались над девушкой.

В кратчайшие сроки подозреваемые были установлены и задержаны. Двое из них несовершеннолетние, одному уже исполнилось 18. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

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#Детский мир#Изнасилование#Уголовное дело#Октябрьский#Изнасилование несовершеннолетней
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