Троих парней из Октябрьского подозревают в изнасиловании 16-летней девочки

Posted 24 февраля, 07:27
Published 24 февраля, 07:27
Modified 24 февраля, 08:06
Updated 24 февраля, 08:06
В поселке Октябрьский изнасиловали 16-летнюю девочку. Трое подозреваемых задержаны и заключены под стражу, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.
Преступление произошло 18 февраля. Как стало известно Properm.ru, молодые люди познакомились со своей жертвой через интернет и пригласили ее в гости. В итоге они надругались над девушкой.
В кратчайшие сроки подозреваемые были установлены и задержаны. Двое из них несовершеннолетние, одному уже исполнилось 18. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней).
Сейчас подозреваемые находятся под стражей.