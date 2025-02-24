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Posted 24 февраля, 08:21

Published 24 февраля, 08:21

Modified 24 февраля, 08:23

Updated 24 февраля, 08:23

Укрепление берега возле «Мотовилихинских заводов» обойдется в 1,17 миллиардов ру

Укрепление берега возле «Мотовилихинских заводов» обойдется в 1,17 миллиардов рублей

24 февраля 2025, 08:21
Фото: properm.ru.

Укрепление берега возле «Мотовилихинских заводов» обойдется в 1,17 миллиардов ру

Сюжет
Мотовилихинские заводы
Бюджет края предусматривает завершение капремонта береговой линии.

1,17 млрд рублей выделят власти края на завершение работ по берегоукреплению на территории «Мотовилихинских заводов», указано в проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025–2027 годы.

В текущем году на эти цели будет потрачено 170 млн рублей, в 2026 расходы увеличатся до 675,1 млн рублей, в 2027-м сумма составит 327,3 млн рублей. Проект реализуется в рамках региональной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».

Ранее сообщалось, что на набережной возле заводов появится причал для катеров и яхт, а также заправка и кафе.

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#Общество#Экономика#Мотовилихинские заводы#Бюджет#Мотовилиха
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