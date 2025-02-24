Укрепление берега возле «Мотовилихинских заводов» обойдется в 1,17 миллиардов рублей

В текущем году на эти цели будет потрачено 170 млн рублей, в 2026 расходы увеличатся до 675,1 млн рублей, в 2027-м сумма составит 327,3 млн рублей. Проект реализуется в рамках региональной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».