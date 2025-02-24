Укрепление берега возле «Мотовилихинских заводов» обойдется в 1,17 миллиардов рублей

Posted 24 февраля, 08:21
Published 24 февраля, 08:21
Modified 24 февраля, 08:23
Updated 24 февраля, 08:23
1,17 млрд рублей выделят власти края на завершение работ по берегоукреплению на территории «Мотовилихинских заводов», указано в проекте поправок к бюджету Пермского края на 2025–2027 годы.
В текущем году на эти цели будет потрачено 170 млн рублей, в 2026 расходы увеличатся до 675,1 млн рублей, в 2027-м сумма составит 327,3 млн рублей. Проект реализуется в рамках региональной программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Ранее сообщалось, что на набережной возле заводов появится причал для катеров и яхт, а также заправка и кафе.