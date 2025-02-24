В 2025 году в Прикамье откроют несколько новых школ

Posted 24 февраля, 06:58
Published 24 февраля, 06:58
Modified 24 февраля, 10:12
Updated 24 февраля, 10:12
Сегодня губернатор Махонин провел заседание Правительства Пермского края. Одна из тем, которую обсудили власти региона, касалась образования. О том, какие объекты в этой сфере будут строиться в ближайшее время, рассказала министр образования Раиса Кассина. В частности, в текущем году планируется сдать 4 школы: в Перми на Ветлужской, Уральской и Целинной, а также одну в Березниках.
Кроме того, рабочие приступили к строительству школы на Иве. В 2026 году будут строить еще 22 средних учебных заведения, в том числе, в Нытве и Индустриальном районе Перми.
Помимо этого, в текущем году в Березниках, Очере, Кондратово и Башкултаево появятся детские сады. Их строительство продолжится и в период с 2026–2030 год. Еще в этом году планируется сдать мастерские пермского агропромтехникума и студенческие общежития в Суксуне. 18 школ готовятся к капитальному ремонту .