В 2025 году в Прикамье откроют несколько новых школ

Сегодня губернатор Махонин провел заседание Правительства Пермского края. Одна из тем, которую обсудили власти региона, касалась образования. О том, какие объекты в этой сфере будут строиться в ближайшее время, рассказала министр образования Раиса Кассина. В частности, в текущем году планируется сдать 4 школы: в Перми на Ветлужской, Уральской и Целинной, а также одну в Березниках.