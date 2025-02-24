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Posted 24 февраля, 05:05

Published 24 февраля, 05:05

Modified 24 февраля, 07:44

Updated 24 февраля, 07:44

В этом году клещи проснутся гораздо раньше. Где пермяки могут узнать о них?

В этом году клещи проснутся гораздо раньше. Где пермяки могут узнать о них?

24 февраля 2025, 05:05
Фото: 1MI.
Сегодня в Пермском крае стартует «горячая» линия по профилактике клещевого энцефалита.

С 24 по 28 февраля Роспотребнадзор по Пермскому краю проводит телефонную линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30 по следующим номерам телефонов. В Перми можно звонить по номеру отдела эпидемиологического надзора 239-34-35 (доб.5)

— в Чусовом — 5-47-60

— в Кудымкаре — 4-52-31

— в Соликамске- 4-23-80 (доб.3)

— в Чайковском- 4-55-33 (доб.1802)

В этом году кровососущие могут проснуться гораздо раньше. В Роспотребнадзоре раннюю активность вредителей связывают с теплой зимой.

Больше всего прошлым летом клещи покусали жителей Добрянского, Ильинского, Карагайского, Пермского, Очерского и Кочевского округов. Специалисты рекомендуют регулярно делать профилактические прививки против клещевых инфекций, чтобы защититься от опасных заболеваний.

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#Погода#Клещи#Инфекция
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