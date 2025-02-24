В этом году клещи проснутся гораздо раньше. Где пермяки могут узнать о них?

С 24 по 28 февраля Роспотребнадзор по Пермскому краю проводит телефонную линию по профилактике клещевого энцефалита, сообщает пресс-служба ведомства. Специалисты будут принимать звонки с 9:30 до 17:30 по следующим номерам телефонов. В Перми можно звонить по номеру отдела эпидемиологического надзора 239-34-35 (доб.5)