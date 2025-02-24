В историческом здании Перми откроют школу олимпийского резерва

Мэр Перми Эдуард Соснин проверил ремонт школы олимпийского резерва «Олимп» в Мотовилихинском районе, об этом глава сообщил в своих соцсетях. На данном этапе рабочие покрасили внешние стены, залы хореографии, гимнастики и акробатики, провели вентиляцию и отопление. Далее по плану установка внутренних дверей и окон, также здесь должны привести в порядок туалеты, установить систему безопасности и видеонаблюдения.