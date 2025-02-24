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Posted 24 февраля, 12:11

Published 24 февраля, 12:11

Modified 24 февраля, 12:13

Updated 24 февраля, 12:13

В историческом здании Перми откроют школу олимпийского резерва

В историческом здании Перми откроют школу олимпийского резерва

24 февраля 2025, 12:11
Фото: телеграмм-канал Эдуарда Соснина.
Сюжет
Школа
В Мотовилихе осенью 2025 года откроют спортивную школу.

Мэр Перми Эдуард Соснин проверил ремонт школы олимпийского резерва «Олимп» в Мотовилихинском районе, об этом глава сообщил в своих соцсетях. На данном этапе рабочие покрасили внешние стены, залы хореографии, гимнастики и акробатики, провели вентиляцию и отопление. Далее по плану установка внутренних дверей и окон, также здесь должны привести в порядок туалеты, установить систему безопасности и видеонаблюдения.

Власти планируют открыть школу для тренировок спортсменов в четвертом квартале текущего года. Учреждение рассчитано более чем на 500 юных акробатов и борцов.

Отметим, что учебное заведение расположено в историческом здании. В начале XX века здесь находился «Народный Дом», оно является объектом культурного наследия.

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#Образование#Школа#Эдуард соснин
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