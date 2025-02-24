В историческом здании Перми откроют школу олимпийского резерва

Posted 24 февраля, 12:11
Published 24 февраля, 12:11
Modified 24 февраля, 12:13
Updated 24 февраля, 12:13
Мэр Перми Эдуард Соснин проверил ремонт школы олимпийского резерва «Олимп» в Мотовилихинском районе, об этом глава сообщил в своих соцсетях. На данном этапе рабочие покрасили внешние стены, залы хореографии, гимнастики и акробатики, провели вентиляцию и отопление. Далее по плану установка внутренних дверей и окон, также здесь должны привести в порядок туалеты, установить систему безопасности и видеонаблюдения.
Власти планируют открыть школу для тренировок спортсменов в четвертом квартале текущего года. Учреждение рассчитано более чем на 500 юных акробатов и борцов.
Отметим, что учебное заведение расположено в историческом здании. В начале XX века здесь находился «Народный Дом», оно является объектом культурного наследия.