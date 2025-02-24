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Posted 24 февраля, 03:23

Published 24 февраля, 03:23

Modified 24 февраля, 03:25

Updated 24 февраля, 03:25

В Перми может появиться театр в честь умершего фокусника Владимира Данилина

В Перми может появиться театр в честь умершего фокусника Владимира Данилина

24 февраля 2025, 03:23
Фото: пресс-служба театра «Данилин»..
Компания займется организацией отдыха и развлечений.

ООО «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина» зарегистрировано в Перми. Его единственный владелец и руководитель — вдова бывшего депутата и фокусника Владимира Данилина Ирина Данилина.

Компания будет заниматься организацией отдыха и развлечений, пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на „СПАРК-Интерфакс“. Согласно Rusprofile, на данный момент Ирина Данилина также является директором АНО „Социально-культурное объединение „Искусство Прикамья“».

Владимир Данилин ушел из жизни 30 декабря 2024 года. Ему было 73 года. Он был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион». Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР. В 2011 году иллюзиониста избрали депутатом законодательного собрания Прикамья. Он присоединился к фракции «Единая Россия». Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств. Также он являлся художественным руководителем и режиссером своего театра.

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#Театр#Память
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