В Перми может появиться театр в честь умершего фокусника Владимира Данилина

Posted 24 февраля, 03:23
Published 24 февраля, 03:23
Modified 24 февраля, 03:25
Updated 24 февраля, 03:25
ООО «Эстрадный театр иллюзион Владимира Данилина» зарегистрировано в Перми. Его единственный владелец и руководитель — вдова бывшего депутата и фокусника Владимира Данилина Ирина Данилина.
Компания будет заниматься организацией отдыха и развлечений, пишет «Коммерсант-Прикамье со ссылкой на „СПАРК-Интерфакс“. Согласно Rusprofile, на данный момент Ирина Данилина также является директором АНО „Социально-культурное объединение „Искусство Прикамья“».
Владимир Данилин ушел из жизни 30 декабря 2024 года. Ему было 73 года. Он был всемирно известным иллюзионистом, руководил театром «Иллюзион». Был удостоен званий Заслуженного и Народного артиста РСФСР. В 2011 году иллюзиониста избрали депутатом законодательного собрания Прикамья. Он присоединился к фракции «Единая Россия». Кроме того, Владимир Данилин был профессором Пермского государственного института искусств. Также он являлся художественным руководителем и режиссером своего театра.