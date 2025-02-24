В Перми порция блинов оказалась самой дорогой в Приволжском округе

Posted 24 февраля, 12:49
Published 24 февраля, 12:49
Modified 24 февраля, 12:51
Updated 24 февраля, 12:51
Порция главного масленичного угощения (15-18 штук) в этом году в Перми в среднем стоит 138 рублей. Год назад цена блюда составляла 122 рубля. К такому выводу пришли аналитики издания Bankiros.ru.
За основу подсчетов авторы исследования взяли традиционный продуктовый набор: 500 мг молока, 20 г сливочного масла, 400 г муки, 3 яйца и 100 г сахара. Также они учли стоимость этих ингредиентов в разных регионах страны. Пермские блины стали самыми дорогими в Приволжье, тогда как внизу рейтинга — Мордовия (115) и Оренбург (119).
Стоимость приготовления в целом в России выросла на 36,6% за последние три года. Выше всего цены на компоненты для масленичного блюда в отдаленных и северных регионах. Первые места «блинного» топа заняли: Магаданская область (242 рубля), Якутия (200) и Камчатка (211).