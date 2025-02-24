В Перми порция блинов оказалась самой дорогой в Приволжском округе

За основу подсчетов авторы исследования взяли традиционный продуктовый набор: 500 мг молока, 20 г сливочного масла, 400 г муки, 3 яйца и 100 г сахара. Также они учли стоимость этих ингредиентов в разных регионах страны. Пермские блины стали самыми дорогими в Приволжье, тогда как внизу рейтинга — Мордовия (115) и Оренбург (119).