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Posted 24 февраля, 12:49

Published 24 февраля, 12:49

Modified 24 февраля, 12:51

Updated 24 февраля, 12:51

В Перми порция блинов оказалась самой дорогой в Приволжском округе

В Перми порция блинов оказалась самой дорогой в Приволжском округе

24 февраля 2025, 12:49
Фото: 1MI.
Блины за год в Перми подорожали в среднем на 16 рублей.

Порция главного масленичного угощения (15-18 штук) в этом году в Перми в среднем стоит 138 рублей. Год назад цена блюда составляла 122 рубля. К такому выводу пришли аналитики издания Bankiros.ru.

За основу подсчетов авторы исследования взяли традиционный продуктовый набор: 500 мг молока, 20 г сливочного масла, 400 г муки, 3 яйца и 100 г сахара. Также они учли стоимость этих ингредиентов в разных регионах страны. Пермские блины стали самыми дорогими в Приволжье, тогда как внизу рейтинга — Мордовия (115) и Оренбург (119).

Стоимость приготовления в целом в России выросла на 36,6% за последние три года. Выше всего цены на компоненты для масленичного блюда в отдаленных и северных регионах. Первые места «блинного» топа заняли: Магаданская область (242 рубля), Якутия (200) и Камчатка (211).

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#Масленица#Цены#Блины
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