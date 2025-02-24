В Пермском крае могут появиться галстуки с коми-пермяцким орнаментом

1 марта здесь же запланирован научно-практический семинар и стартует Масленица. В столицу округа приглашен специальный гость из Санкт Петербурга — известная фолк-группа «Отава Ё». Затем пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах. 1 апреля Кудымкар принимает собственный КВН на коми-пермяцком языке.