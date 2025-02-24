В Пермском крае могут появиться галстуки с коми-пермяцким орнаментом

Posted 24 февраля, 07:51
Published 24 февраля, 07:51
Modified 24 февраля, 07:52
Updated 24 февраля, 07:52
На сегодняшнем заседании Правительства Прикамья Министр по делам Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников рассказал, как будет отмечаться 100-летие образования этой территории. 26 февраля в Кудымкаре состоится литературно-музыкальный вечер.
1 марта здесь же запланирован научно-практический семинар и стартует Масленица. В столицу округа приглашен специальный гость из Санкт Петербурга — известная фолк-группа «Отава Ё». Затем пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах. 1 апреля Кудымкар принимает собственный КВН на коми-пермяцком языке.
По окончании выступления Алексея Плотникова глава региона поинтересовался по поводу его галстука. Министр по делам округа пояснил, что аксессуар выполнен в национальной стилистике, на что Махонин предложил массовое производство таких галстуков.
Добавим, 25 февраля музыканты «Отава Ё» дают концерт в Перми в Доме народного творчества «Губерния». В прошлом году группа была хедлайнером пермского фестиваля «Обряды-наряды».