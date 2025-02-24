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Posted 24 февраля, 07:51

Published 24 февраля, 07:51

Modified 24 февраля, 07:52

Updated 24 февраля, 07:52

В Пермском крае могут появиться галстуки с коми-пермяцким орнаментом

В Пермском крае могут появиться галстуки с коми-пермяцким орнаментом

24 февраля 2025, 07:51
Фото: properm.ru.
Сюжет
Традиции
Губернатору Пермского края доложили о юбилейных мероприятиях в Коми- округе.

На сегодняшнем заседании Правительства Прикамья Министр по делам Коми-Пермяцкого округа Алексей Плотников рассказал, как будет отмечаться 100-летие образования этой территории. 26 февраля в Кудымкаре состоится литературно-музыкальный вечер.

1 марта здесь же запланирован научно-практический семинар и стартует Масленица. В столицу округа приглашен специальный гость из Санкт Петербурга — известная фолк-группа «Отава Ё». Затем пройдут Всероссийские соревнования по прыжкам с трамплина на лыжах. 1 апреля Кудымкар принимает собственный КВН на коми-пермяцком языке.

По окончании выступления Алексея Плотникова глава региона поинтересовался по поводу его галстука. Министр по делам округа пояснил, что аксессуар выполнен в национальной стилистике, на что Махонин предложил массовое производство таких галстуков.

Добавим, 25 февраля музыканты «Отава Ё» дают концерт в Перми в Доме народного творчества «Губерния». В прошлом году группа была хедлайнером пермского фестиваля «Обряды-наряды».

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#Политика#Коми-округ#Традиции
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