В Прикамье коммунальщики сливали стоки в реку

Posted 24 февраля, 13:16
Published 24 февраля, 13:16
Modified 24 февраля, 13:18
Updated 24 февраля, 13:18
Прокуратура Пермского края совместно с госинспекцией по экологии провела проверку в поселке Ныроб. В ходе нее оказалось, что муниципальная служба по водоотведению эксплуатировала трубопроводы, не очищая канализационную воду. Загрязненные стоки попадали в ручей, впадающий в реку Люнва, сообщается на официальном сайте прокуратуры.
Эксперты взяли пробы воды. Выяснилось, что концентрация предельно допустимых вредных веществ в ней превышает норму.
По факту найденных нарушений коммунальное учреждение, как юрлицо, было привлечено к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Организации назначили штраф 150 тыс. рублей и обязали устранить нарушения.