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Posted 24 февраля, 13:16

Published 24 февраля, 13:16

Modified 24 февраля, 13:18

Updated 24 февраля, 13:18

В Прикамье коммунальщики сливали стоки в реку

В Прикамье коммунальщики сливали стоки в реку

24 февраля 2025, 13:16
Фото: Изображение Midjourney.

В Прикамье коммунальщики сливали стоки в реку

Сюжет
Экология
На коммунальных сетях не было очистительных сооружений.

Прокуратура Пермского края совместно с госинспекцией по экологии провела проверку в поселке Ныроб. В ходе нее оказалось, что муниципальная служба по водоотведению эксплуатировала трубопроводы, не очищая канализационную воду. Загрязненные стоки попадали в ручей, впадающий в реку Люнва, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Эксперты взяли пробы воды. Выяснилось, что концентрация предельно допустимых вредных веществ в ней превышает норму.

По факту найденных нарушений коммунальное учреждение, как юрлицо, было привлечено к ответственности по ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ (нарушение правил охраны водных объектов). Организации назначили штраф 150 тыс. рублей и обязали устранить нарушения.

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#Экология#Прокуратура#Загрязнение#Коммунальные службы#КоАП РФ
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