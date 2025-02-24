В Прикамье коммунальщики сливали стоки в реку

Прокуратура Пермского края совместно с госинспекцией по экологии провела проверку в поселке Ныроб. В ходе нее оказалось, что муниципальная служба по водоотведению эксплуатировала трубопроводы, не очищая канализационную воду. Загрязненные стоки попадали в ручей, впадающий в реку Люнва, сообщается на официальном сайте прокуратуры.