В Яйве обнаружили пропавшего на прошлой неделе 14-летнего мальчика

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка появилось в пабликах посёлка Яйва 22 февраля. Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Максим был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши — 180 сантиметров, волосы тёмные. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.