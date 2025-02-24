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Posted 24 февраля, 05:54

Published 24 февраля, 05:54

Modified 24 февраля, 05:55

Updated 24 февраля, 05:55

В Пермском крае нашли пропавшего 21 февраля 14-летнего мальчика

В Яйве обнаружили пропавшего на прошлой неделе 14-летнего мальчика

24 февраля 2025, 05:54
Фото: 1MI.

В Пермском крае нашли пропавшего 21 февраля 14-летнего мальчика

Сюжет
Дети
Сообщают, что с ребенком все хорошо.

Пропавший 21 февраля 14-летний житель Яйвы из Александровского округа Максим Кирьяк обнаружен. С мальчиком все хорошо, сообщают в официальном паблике муниципалитета.

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка появилось в пабликах посёлка Яйва 22 февраля. Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Максим был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши — 180 сантиметров, волосы тёмные. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.

22 февраля в посёлке объявили сбор волонтёров для поисков юноши.

В комментариях пользователи не только радуются счастливому завершению истории, но и пишут, что подросток «нагулялся и пришел домой».

14 февраля из дома-интерната в поселке Марковский (Чайковский округ) ночью ушли два человека, сообщается в группе Поисковый отряд ПрикамьеПоиск. До сих пор о местоположении Константина Данилюка и Николя Иванчука неизвестно,

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#Происшествия#Общество#Дети
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