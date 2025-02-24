В Яйве обнаружили пропавшего на прошлой неделе 14-летнего мальчика

Posted 24 февраля, 05:54
Published 24 февраля, 05:54
Modified 24 февраля, 05:55
Updated 24 февраля, 05:55
Пропавший 21 февраля 14-летний житель Яйвы из Александровского округа Максим Кирьяк обнаружен. С мальчиком все хорошо, сообщают в официальном паблике муниципалитета.
Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка появилось в пабликах посёлка Яйва 22 февраля. Подросток ушёл из дома 21 февраля в 18:25. Максим был одет в чёрную с серым толстовку, чёрные куртку, трико и полусапоги. Рост юноши — 180 сантиметров, волосы тёмные. С тех пор о его местонахождении ничего не известно.
22 февраля в посёлке объявили сбор волонтёров для поисков юноши.
В комментариях пользователи не только радуются счастливому завершению истории, но и пишут, что подросток «нагулялся и пришел домой».
14 февраля из дома-интерната в поселке Марковский (Чайковский округ) ночью ушли два человека, сообщается в группе Поисковый отряд ПрикамьеПоиск. До сих пор о местоположении Константина Данилюка и Николя Иванчука неизвестно,