Водоснабжение в Лысьве восстановлено

Posted 24 февраля, 04:55
Published 24 февраля, 04:55
Modified 24 февраля, 04:57
Updated 24 февраля, 04:57
Авария на водопроводе в Лысьве устранена, сообщил глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.
«К утру вода должна быть с необходимым давлением. Спасибо работникам водоканала за оперативную работу. Также благодарю всех жителей домов, оставшихся без воды в праздничный день, за терпение и поддержку», — написал Федосеев в своем Telegram-канале.
В Лысьве масштабная коммунальная авария на сетях водоснабжения произошла 23 февраля. Без воды остались 60 многоквартирных домов. Вода в них была отключена 23 февраля с 15.30.
Прокуратура края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве. По предварительной информации, причиной отсутствия водоснабжения послужил порыв на сетях.