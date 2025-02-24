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Posted 24 февраля, 04:55

Published 24 февраля, 04:55

Modified 24 февраля, 04:57

Updated 24 февраля, 04:57

Водоснабжение в Лысьве после аварии 23 февраля восстановлено

Водоснабжение в Лысьве восстановлено

24 февраля 2025, 04:55

Водоснабжение в Лысьве после аварии 23 февраля восстановлено

Сюжет
Коммунальный рай
Власти обещают заполнение системы к сегодняшнему утру.

Авария на водопроводе в Лысьве устранена, сообщил глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев.

«К утру вода должна быть с необходимым давлением. Спасибо работникам водоканала за оперативную работу. Также благодарю всех жителей домов, оставшихся без воды в праздничный день, за терпение и поддержку», — написал Федосеев в своем Telegram-канале.

В Лысьве масштабная коммунальная авария на сетях водоснабжения произошла 23 февраля. Без воды остались 60 многоквартирных домов. Вода в них была отключена 23 февраля с 15.30.

Прокуратура края поставила на контроль ход устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе в Лысьве. По предварительной информации, причиной отсутствия водоснабжения послужил порыв на сетях.

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#Происшествия#Коммунальный рай#Лысьва#Отключение водоснабжения#Водоснабжение
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