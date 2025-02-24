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Posted 24 февраля, 08:52

Published 24 февраля, 08:52

Modified 24 февраля, 09:35

Updated 24 февраля, 09:35

Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей

Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей

24 февраля 2025, 08:52
Фото: Kandinsky.
Обворованный сосед написал заявление на пермячку.

49-летняя жительница Перми обвиняется в хищении кирпичей с соседского участка, сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю. На нее заведено уголовное дело по ст. 158 ч. 1 (Кража).

Женщина строила дом для своей сестры, когда поняла, что ей не хватает строительного материала. Кирпичи в требуемом количестве нашлись на соседнем с домом участке. Пермячка рассудила, что небольшой пропажи никто не заметит, и одним днем вывезла на машине 150 чужих кирпичей. С погрузкой помогал ее знакомый, который считал, что материалы она купила.

Однако сосед все-таки обнаружил недостачу и обратился в полицию. Стоимость «позаимствованного» составила около 7 тыс рублей. Когда сотрудники МВД нашли предприимчивую строительницу, она не стала ничего отрицать и полностью компенсировала материальный ущерб.

Как сообщается в органах правопорядка, ранее экономная пермячка была судима за мошенничество. На текущий момент ее дело передано в суд.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Кража
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