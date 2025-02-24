Жительница Перми украла у соседа 150 кирпичей

Женщина строила дом для своей сестры, когда поняла, что ей не хватает строительного материала. Кирпичи в требуемом количестве нашлись на соседнем с домом участке. Пермячка рассудила, что небольшой пропажи никто не заметит, и одним днем вывезла на машине 150 чужих кирпичей. С погрузкой помогал ее знакомый, который считал, что материалы она купила.