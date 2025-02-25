2,1 млн рублей на комфортное обучение: «Пятёрочка» меняет школьные пространства

Posted 25 февраля, 08:47
Published 25 февраля, 08:47
Modified 25 февраля, 08:49
Updated 25 февраля, 08:49
Общий призовой фонд акции составил 2,1 млн рублей — эти средства были направлены на ремонт школ, закупку оборудования и создание комфортных условий для учащихся.
Ученики из Кемеровской, Ростовской, Мурманской, Курганской областей и Пермского края приняли участие в челлендже, запущенном торговой сетью, и проявили максимальную активность во ВКонтакте и TikTok. Они сняли видеообзор о наполнении своего школьного рюкзака и выиграли главные призы по итогам конкурса в соцсетях: гранты в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей на улучшение образовательных пространств учебных заведений, в которых учатся ребята.
Одним из победителей стала школа МОУ СОШ №14 (Кемеровская область, город Полысаево). Выигранный 1 млн рублей позволил заменить старый пол в спортзале, пришедший в негодность. Теперь школьники могут безопасно и комфортно заниматься спортом на уроках физкультуры, а также участвовать в праздниках.
«Благодаря упорству одного из наших учеников мы смогли реализовать многолетнюю мечту — отремонтировать пол в спортивном зале. Удивительное совпадение желаний и возможностей школы и бизнеса! Дан старт новым победам в проектах, связанных со спортивными достижениями наших ребят», — поделилась директор МОУ СОШ №14 Майснер Нина Александровна.
Благодаря ученику третьего класса МБОУ «Гимназия „Юридическая“ в городе Волгодонск Ростовской области получила 500 тыс. рублей. Эти средства были направлены на обновление учебных классов: приобретены новые парты, компьютерные кресла, интерактивная панель, цветной принтер и системный блок. Всё это позволило повысить качество образовательной среды, что в свою очередь будет способствовать активной вовлечённости детей в учебный процесс и подготовке к конкурсам и олимпиадам.
«Замечательный подарок для родной гимназии сделал учащийся 3 „А“ класса Быстров Степан. Он использовал выигранные в конкурсе средства с максимальной пользой, и теперь у ребят есть современное пространство для занятий и взаимодействия. Такая инициатива вдохновляет других школьников принимать участие в различных конкурсах и проявлять свои таланты. Степан стал для нас примером, как можно внести вклад в свою школу и сделать её лучше. Надеемся, что впереди у него ещё много побед и свершений!», — комментирует директор гимназии Колодяжная Татьяна Владимировна.
Кроме того, в МБОУ СОШ №1 г. Ковдор Мурманской области на выделенные 300 тыс. рублей была приобретена бытовая техника для столовой, заменившая устаревшее оборудование. Это позволило обеспечить своевременное и качественное питание школьников. Другие школы-победители из городов Кунгур и Курган также использовали выигранные средства на улучшение условий в своих учреждениях. Так, в МАОУ СОШ №18 на грант в 200 тысяч рублей появились удобные диваны для зоны отдыха учеников, а МБОУ «Гимназия №32» на 100 тысяч рублей оснастили начальные классы мультимедийным оборудованием для проведения уроков и творческих занятий.
«Мы уже много лет системно работаем над благополучием детей, в том числе поддерживая школы. Поэтому комфортная среда для учащихся играет значимую роль в процессе обучения. Такие проекты являются важной частью нашей программы устойчивого развития и заботы о подрастающем поколении. Мы видим, что взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений даёт ощутимые результаты, помогая школам становиться лучше. Вместе мы можем обновлять инфраструктуру и создавать условия для качественного и доступного образования», — резюмировала руководитель направления по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.