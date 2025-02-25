2,1 млн рублей на комфортное обучение: «Пятёрочка» меняет школьные пространства

Кроме того, в МБОУ СОШ №1 г. Ковдор Мурманской области на выделенные 300 тыс. рублей была приобретена бытовая техника для столовой, заменившая устаревшее оборудование. Это позволило обеспечить своевременное и качественное питание школьников. Другие школы-победители из городов Кунгур и Курган также использовали выигранные средства на улучшение условий в своих учреждениях. Так, в МАОУ СОШ №18 на грант в 200 тысяч рублей появились удобные диваны для зоны отдыха учеников, а МБОУ «Гимназия №32» на 100 тысяч рублей оснастили начальные классы мультимедийным оборудованием для проведения уроков и творческих занятий.