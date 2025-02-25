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Posted 25 февраля, 08:47

Published 25 февраля, 08:47

Modified 25 февраля, 08:49

Updated 25 февраля, 08:49

2,1 млн рублей на комфортное обучение: «Пятёрочка» меняет школьные пространства

2,1 млн рублей на комфортное обучение: «Пятёрочка» меняет школьные пространства

25 февраля 2025, 08:47
Фото: Торговая сеть «Пятёрочка».
Торговая сеть «Пятёрочка» подвела итоги акции «Скидка за пятёрку!», благодаря которой пять учебных заведений из разных регионов России получили финансирование на улучшение образовательной среды.

Общий призовой фонд акции составил 2,1 млн рублей — эти средства были направлены на ремонт школ, закупку оборудования и создание комфортных условий для учащихся.

Ученики из Кемеровской, Ростовской, Мурманской, Курганской областей и Пермского края приняли участие в челлендже, запущенном торговой сетью, и проявили максимальную активность во ВКонтакте и TikTok. Они сняли видеообзор о наполнении своего школьного рюкзака и выиграли главные призы по итогам конкурса в соцсетях: гранты в размере от 100 тысяч до 1 млн рублей на улучшение образовательных пространств учебных заведений, в которых учатся ребята.

Одним из победителей стала школа МОУ СОШ №14 (Кемеровская область, город Полысаево). Выигранный 1 млн рублей позволил заменить старый пол в спортзале, пришедший в негодность. Теперь школьники могут безопасно и комфортно заниматься спортом на уроках физкультуры, а также участвовать в праздниках.

«Благодаря упорству одного из наших учеников мы смогли реализовать многолетнюю мечту — отремонтировать пол в спортивном зале. Удивительное совпадение желаний и возможностей школы и бизнеса! Дан старт новым победам в проектах, связанных со спортивными достижениями наших ребят», — поделилась директор МОУ СОШ №14 Майснер Нина Александровна.

Благодаря ученику третьего класса МБОУ «Гимназия „Юридическая“ в городе Волгодонск Ростовской области получила 500 тыс. рублей. Эти средства были направлены на обновление учебных классов: приобретены новые парты, компьютерные кресла, интерактивная панель, цветной принтер и системный блок. Всё это позволило повысить качество образовательной среды, что в свою очередь будет способствовать активной вовлечённости детей в учебный процесс и подготовке к конкурсам и олимпиадам.

«Замечательный подарок для родной гимназии сделал учащийся 3 „А“ класса Быстров Степан. Он использовал выигранные в конкурсе средства с максимальной пользой, и теперь у ребят есть современное пространство для занятий и взаимодействия. Такая инициатива вдохновляет других школьников принимать участие в различных конкурсах и проявлять свои таланты. Степан стал для нас примером, как можно внести вклад в свою школу и сделать её лучше. Надеемся, что впереди у него ещё много побед и свершений!», — комментирует директор гимназии Колодяжная Татьяна Владимировна.

Кроме того, в МБОУ СОШ №1 г. Ковдор Мурманской области на выделенные 300 тыс. рублей была приобретена бытовая техника для столовой, заменившая устаревшее оборудование. Это позволило обеспечить своевременное и качественное питание школьников. Другие школы-победители из городов Кунгур и Курган также использовали выигранные средства на улучшение условий в своих учреждениях. Так, в МАОУ СОШ №18 на грант в 200 тысяч рублей появились удобные диваны для зоны отдыха учеников, а МБОУ «Гимназия №32» на 100 тысяч рублей оснастили начальные классы мультимедийным оборудованием для проведения уроков и творческих занятий.

«Мы уже много лет системно работаем над благополучием детей, в том числе поддерживая школы. Поэтому комфортная среда для учащихся играет значимую роль в процессе обучения. Такие проекты являются важной частью нашей программы устойчивого развития и заботы о подрастающем поколении. Мы видим, что взаимодействие бизнеса и образовательных учреждений даёт ощутимые результаты, помогая школам становиться лучше. Вместе мы можем обновлять инфраструктуру и создавать условия для качественного и доступного образования», — резюмировала руководитель направления по устойчивому развитию торговой сети «Пятёрочка» Алина Юхневич.
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