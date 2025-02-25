5 марта в Перми вновь взвоют сирены. Просьба не беспокоиться!

Posted 25 февраля, 07:36
Published 25 февраля, 07:36
Modified 25 февраля, 07:38
Updated 25 февраля, 07:38
5 марта с 10:40 до 10:43 в Перми будет проводиться проверка системы оповещения, сообщают в Пермской дирекции дорожного движения.
Жители города услышат сигнал: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Тестирование носит плановый учебный характер. Пермяков просят не беспокоиться.
14 февраля на КамГЭС прошли учения по подготовке к атаке дронов.