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Posted 25 февраля, 07:36

Published 25 февраля, 07:36

Modified 25 февраля, 07:38

Updated 25 февраля, 07:38

5 марта в Перми вновь взвоют сирены. Просьба не беспокоиться!

5 марта в Перми вновь взвоют сирены. Просьба не беспокоиться!

25 февраля 2025, 07:36
Фото: properm.ru.
Пермяков предупредили о проверке готовности систем оповещения.

5 марта с 10:40 до 10:43 в Перми будет проводиться проверка системы оповещения, сообщают в Пермской дирекции дорожного движения.

Жители города услышат сигнал: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие!». Тестирование носит плановый учебный характер. Пермяков просят не беспокоиться.

14 февраля на КамГЭС прошли учения по подготовке к атаке дронов.

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#Безопасность#Оповещение#Сирены
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