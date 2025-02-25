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Posted 25 февраля, 04:23

Published 25 февраля, 04:23

Modified 25 февраля, 04:25

Updated 25 февраля, 04:25

Актер и изобретатель из Перми погиб на СВО

Актер и изобретатель из Перми погиб на СВО

25 февраля 2025, 04:23
Фото: киностудия «Новый курс».
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Володченко сыграл Стефана Великопермского в документальном фильме.

В ходе СВО погиб 57-летний Алексей Володченко — актер, дельтапланерист и изобретатель из Перми. Прощание с ним состоялось 20 февраля, мужчину похоронили на Северном кладбище.

Пермяк пошел служить по контракту в октябре 2023 года. В конце октября он погиб, сообщил в соцсетях Владимир Соколов, директор киностудии «Новый курс», коллега и друг Алексея Володченко.

В начале 90-х годов Алексей Володченко был руководителем воздушных съемок в фильме «Колорадо», которое снял пермский кинооператор Евгений Новиков. Чтобы запечатлеть природу Пермского края с высоты птичьего полета, Алексей изменил конструкцию дельталёта, поменяв местами сиденья пилота и пассажира. Съёмка с переднего сиденья открывала оператору панорамный обзор.

На этом сотрудничество со студией «Новый курс» не закончилось. Володченко помогал в настройке и ремонте специального оборудования, работал водителем на десятке картин студии. На протяжении 15 лет входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», отвечая за транспортные перевозки. В 2015 году Алексей исполнил роль Стефана Великопермского в документальном фильме режиссёра Сергея Лепихина.

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#Военная операция на Украине#Кино#Сво#Северное кладбище#Некролог#Кинематограф
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