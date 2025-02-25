Актер и изобретатель из Перми погиб на СВО

Posted 25 февраля, 04:23
Published 25 февраля, 04:23
Modified 25 февраля, 04:25
Updated 25 февраля, 04:25
В ходе СВО погиб 57-летний Алексей Володченко — актер, дельтапланерист и изобретатель из Перми. Прощание с ним состоялось 20 февраля, мужчину похоронили на Северном кладбище.
Пермяк пошел служить по контракту в октябре 2023 года. В конце октября он погиб, сообщил в соцсетях Владимир Соколов, директор киностудии «Новый курс», коллега и друг Алексея Володченко.
В начале 90-х годов Алексей Володченко был руководителем воздушных съемок в фильме «Колорадо», которое снял пермский кинооператор Евгений Новиков. Чтобы запечатлеть природу Пермского края с высоты птичьего полета, Алексей изменил конструкцию дельталёта, поменяв местами сиденья пилота и пассажира. Съёмка с переднего сиденья открывала оператору панорамный обзор.
На этом сотрудничество со студией «Новый курс» не закончилось. Володченко помогал в настройке и ремонте специального оборудования, работал водителем на десятке картин студии. На протяжении 15 лет входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», отвечая за транспортные перевозки. В 2015 году Алексей исполнил роль Стефана Великопермского в документальном фильме режиссёра Сергея Лепихина.