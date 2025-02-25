Актер и изобретатель из Перми погиб на СВО

На этом сотрудничество со студией «Новый курс» не закончилось. Володченко помогал в настройке и ремонте специального оборудования, работал водителем на десятке картин студии. На протяжении 15 лет входил в оргкомитет фестиваля «Флаэртиана», отвечая за транспортные перевозки. В 2015 году Алексей исполнил роль Стефана Великопермского в документальном фильме режиссёра Сергея Лепихина.