«Блогер из Куеды» Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще на полгода

В понедельник, 10 февраля, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова.От инфопродуктов Шабутдинова пострадали 113 граждан, которые заплатили за предлагаемые программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 миллионов рублей, подчеркнули в прокуратуре столицы.