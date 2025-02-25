«Блогер из Куеды» Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще на полгода

Posted 25 февраля, 16:51
Published 25 февраля, 16:51
Modified 25 февраля, 16:53
Updated 25 февраля, 16:53
Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест автору образовательных курсов, «блогеру из Куеды» Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве с инфопродуктами. Об этом сообщает РАПСИ.
«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Шабутдинова до 12 августа 2025 года», — сказала председательствующая судья Ольга Киселькова.
Защита Шабутдинова настаивала на смягчении меры пресечения. Адвокаты просили учесть наличие малолетних детей, сотрудничество их доверителя со следствием, отсутствие его угрозы для общества и классификацию преступления, как предпринимательского.
В понедельник, 10 февраля, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова.От инфопродуктов Шабутдинова пострадали 113 граждан, которые заплатили за предлагаемые программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 миллионов рублей, подчеркнули в прокуратуре столицы.