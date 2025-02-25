properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 16:51

Published 25 февраля, 16:51

Modified 25 февраля, 16:53

Updated 25 февраля, 16:53

Аяз Шабутдинов останется в СИЗО до 12 августа этого года

«Блогер из Куеды» Аяз Шабутдинов останется в СИЗО еще на полгода

25 февраля 2025, 16:51
Фото: прокуратура города Москвы.

Аяз Шабутдинов останется в СИЗО до 12 августа этого года

Защита пыталась смягчить меру пресечения.

Пресненский суд Москвы продлил на полгода арест автору образовательных курсов, «блогеру из Куеды» Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве с инфопродуктами. Об этом сообщает РАПСИ.

«Удовлетворить ходатайство следствия о продлении ареста в отношении Шабутдинова до 12 августа 2025 года», — сказала председательствующая судья Ольга Киселькова.

Защита Шабутдинова настаивала на смягчении меры пресечения. Адвокаты просили учесть наличие малолетних детей, сотрудничество их доверителя со следствием, отсутствие его угрозы для общества и классификацию преступления, как предпринимательского.

В понедельник, 10 февраля, прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу блогера Аяза Шабутдинова.От инфопродуктов Шабутдинова пострадали 113 граждан, которые заплатили за предлагаемые программы от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб, по подсчетам следствия, превысил 57 миллионов рублей, подчеркнули в прокуратуре столицы.

Читайте также:
В суд передано дело восьми наркодиллеров, действовавших в Перми и краеУтверждено обвинительное заключение по делу «блогера из Куеды» ШабутдиноваИнвалид из Карагая только через суд сумел добиться предоставления протеза
#Происшествия#Суд#Прокуратура#Аяз Шабутдинов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика