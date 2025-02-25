properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 07:26

Published 25 февраля, 07:26

Modified 25 февраля, 07:28

Updated 25 февраля, 07:28

Хуснулин призвал власти Прикамья не забывать про дороги внутри населенных пункто

Хуснулин призвал власти Прикамья не забывать про дороги внутри населенных пунктов

25 февраля 2025, 07:26
Фото: Скриншот видео из телеграм-канала Марата Хуснуллина.

Хуснулин призвал власти Прикамья не забывать про дороги внутри населенных пункто

В ходе облета трассы М12 вице-премьер провел встречу с Дмитрием Махониным.

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин призвал власти Пермского края не забывать об улично-дорожной сети внутри населенных пунктов. Чиновник считает, что в этом может помочь скоростная трасса М-12 «Восток», которая пройдет через регион.

Вчера, 24 февраля, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершил облет трассы М-12 через Башкортостан и Пермский край до Свердловской области, сообщает телеграм-канал вице-премьера.

В ходе инспекции Хуснуллин сделал остановку в Пермском крае и встретился с главой края Дмитрием Махониным. Вице-премьер похвалил состояние жилого фонда и региональных дорог в Прикамье, но отдельно напомнил не забывать про состояние улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов.

«Кроме того, через Пермский край пройдет скоростная трасса М-12 „Восток“. Уверен, она даст толчок активному развитию прилегающих территорий», — сказал Хуснуллин в ходе встречи.

Напоминаем, федеральная дорога станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия», который соединит Санкт-Петербург и Владивосток. Ее начали строить 2020 году, на текущий момент трасса проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Татарстан. В 2026 году планируется продлить дорогу от Екатеринбурга до Тюмени.

Читайте также:
Мужчина пострадал в ДТП с тремя автомобилями на трассе в Краснокамском районеВ Суксунском районе днем 8 ноября произошло массовое ДТП с бензовозом На трассе в Суксунском районе в массовом ДТП бензовоз улетел в кюветЧернушинских дорожников планируют наказать за плохо убранную дорогу и остановку
#Пермский край#Дороги#Вице-премьер#Инфраструктура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика