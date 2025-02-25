Хуснулин призвал власти Прикамья не забывать про дороги внутри населенных пунктов

Posted 25 февраля, 07:26
Published 25 февраля, 07:26
Modified 25 февраля, 07:28
Updated 25 февраля, 07:28
Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин призвал власти Пермского края не забывать об улично-дорожной сети внутри населенных пунктов. Чиновник считает, что в этом может помочь скоростная трасса М-12 «Восток», которая пройдет через регион.
Вчера, 24 февраля, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин совершил облет трассы М-12 через Башкортостан и Пермский край до Свердловской области, сообщает телеграм-канал вице-премьера.
В ходе инспекции Хуснуллин сделал остановку в Пермском крае и встретился с главой края Дмитрием Махониным. Вице-премьер похвалил состояние жилого фонда и региональных дорог в Прикамье, но отдельно напомнил не забывать про состояние улично-дорожных сетей внутри населенных пунктов.
«Кроме того, через Пермский край пройдет скоростная трасса М-12 „Восток“. Уверен, она даст толчок активному развитию прилегающих территорий», — сказал Хуснуллин в ходе встречи.
Напоминаем, федеральная дорога станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия», который соединит Санкт-Петербург и Владивосток. Ее начали строить 2020 году, на текущий момент трасса проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Татарстан. В 2026 году планируется продлить дорогу от Екатеринбурга до Тюмени.