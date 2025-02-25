Хуснулин призвал власти Прикамья не забывать про дороги внутри населенных пунктов

Напоминаем, федеральная дорога станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия», который соединит Санкт-Петербург и Владивосток. Ее начали строить 2020 году, на текущий момент трасса проходит через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Чувашскую Республику и Татарстан. В 2026 году планируется продлить дорогу от Екатеринбурга до Тюмени.