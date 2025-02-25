Иск Юговских сыроделов к налоговой привел к прокурорской проверке в Ростове

Posted 25 февраля, 11:42
Published 25 февраля, 11:42
Modified 25 февраля, 12:22
Updated 25 февраля, 12:22
Пять из семи исков ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (ЮКМП) к налоговым органам продолжают рассматриваться в арбитражных судах в разных регионах России. И если в Удмуртии требования прикамских сыроделов о понуждении налоговых к проведению проверок у конкурентов были отклонены судом из-за отсутствия доказательств о досудебном урегулировании спора, то в Омской области ЮКМП сам отказался от требований, и вчера, 24 февраля, было принято решение о прекращении производства по делу.
В остальных территориях — Татарстане, Республике Адыгея, Алтайском и Краснодарском краях и в Ростовской области иски ЮКМП продолжают рассматривать. Почти во всех случаях указанные в исках молокозаводы привлекаются к рассмотрению дел в качестве третьих лиц. ЮКМП в исках указывает, что налоговые органы не проверяют конкурирующие предприятия на предмет законности применения льготной ставки по НДС в 10%, хотя те могут применять понижающий коэффициент при торговле продукцией с заменителями молочного жира. ЮКМП пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты точно также при продаже сырных и молокосодержащих продуктов с ЗМЖ незаконно применяют льготные ставки.
К интересному повороту привело рассмотрение иска в Арбитражном суде Ростовской области. Здесь ЮКМП 24 февраля также направил ходатайство об отказе от иска, но решение судом пока не принято, выяснил журналист Properm.ru. Перед этим, на заседании 10 февраля, суд обязал налоговую направить заявителю доказательства назначения налоговой проверки и факт проведения прокурорской проверки. В иске ЮКМП требовал понудить управление Федеральной налоговой службы России по Ростовской области к проведению проверок в ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» и признать незаконным отсутствие надлежащего налогового контроля в отношении производителей, в чей ассортимент производимой продукции входят продукты с замещением молочного жира от 50 до 100% от жировой фазы заменителем молочного жира.
Согласно открытых данных ФГИС «Единый реестр проверок», в Семикаракорском сыродельный комбинат за 2024–2025 годы не было ни одной проверки налогового органа. Однако, на предприятии за тот же период прошло несколько десятков проверок Россельхознадзора. Например, в феврале 2025 года предприятию было направлено предостережение: в данных системы «Меркурий» объем сырья не соответствует объему произведенной сыроделами продукции. Предостережения, связанные с подобными нарушениями, неоднократно выносились предприятию во время мониторинга в 2024 году.
В сентябре прошлого года Россельхознадзор во всей стране объявил мониторинг соблюдения баланса молочного жира в производственных транзакциях. Семикаракорский комбинат был указан среди предприятий, которые указывают в документах не массовую долю молочного жира, как положено, а массовую долю общего (молочный + растительный) жира в продукции.
ООО «Семикаракорский сыродельный комбинат» — крупнейшее перерабатывающее предприятие Ростовской области по производству молочной продукции. Предприятие выпускает продукцию марок «Радость вкуса», Excelsior, VardeVaal и другие. Оборот компании за 2023 год превысил 10 млрд рублей.
В январе Арбитражный суд Пермского края приостановил рассмотрение требования налоговой к самому Юговскому комбинату. ИФНС №20 в 2024 году вышла с требованием о новом возмещении недоимки по НДС на сумму 339 млн рублей. С исками к налоговым в других регионах прикамские сыроделы вышли после вступления в силу решений о взысканиях с ЮКМП недоимки на 1,1 млрд рублей. Сейчас в кассационной инстанции Уральского округа рассматривается жалоба на решение по ключевому спору между ЮКМП и ИФНС. Решение по этому делу ожидается 11 марта.
В 2022 году было возбуждено уголовное дело по факту налогового преступления. По официальному сообщению СКР, гендиректор ЮКМП Сергей Хазов и его бенефициар Сергей Поздеев признали вину в налоговом преступлении. Недоимка была полностью погашена, дело было прекращено по нереабилитирующему признаку.