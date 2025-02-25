Иск Юговских сыроделов к налоговой привел к прокурорской проверке в Ростове

В остальных территориях — Татарстане, Республике Адыгея, Алтайском и Краснодарском краях и в Ростовской области иски ЮКМП продолжают рассматривать. Почти во всех случаях указанные в исках молокозаводы привлекаются к рассмотрению дел в качестве третьих лиц. ЮКМП в исках указывает, что налоговые органы не проверяют конкурирующие предприятия на предмет законности применения льготной ставки по НДС в 10%, хотя те могут применять понижающий коэффициент при торговле продукцией с заменителями молочного жира. ЮКМП пытается доказать в судах, что налоговые органы «не замечают», что конкуренты точно также при продаже сырных и молокосодержащих продуктов с ЗМЖ незаконно применяют льготные ставки.