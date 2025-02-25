Криминальному авторитету* из Перми не удалось опровергнуть приверженность АУЕ**

Posted 25 февраля, 08:04
Published 25 февраля, 08:04
Modified 25 февраля, 12:09
Updated 25 февраля, 12:09
Четвертый апелляционный суд в Нижнем Новгороде отказал пермскому криминальному авторитету* Марату «Марику» Мусину в обжаловании приговора. Осужденный и его адвокат Сергей Уткин просили отменить решение судьи Пермского краевого суда Сергея Коробейникова и полностью оправдать Мусина. Теперь приговор по первому рассмотренному в Прикамье делу о криминальной иерархии вступил в законную силу.
Ранее судимого за наркотики гражданина в июле прошлого года приговорили к 11,5 годам колонии особого режима (первые четыре года он должен отбывать в тюрьме) и штрафу в 330 тыс. рублей. Мусин был признан виновным и осужден за занятие высшего положения в преступной иерархии, а также участие в деятельности международного общественного движения АУЕ, признанного в России экстремистским.
В апелляционных жалобах Мусин и его защитник просили отменить приговор и полностью оправдать осужденного. Вину в совершении инкриминируемых преступлений не признал, пояснил, что, отбывая наказание в исправительной колонии, положения в преступной иерархии не занимал, какой-либо иерархии в колонии не существовало, о международном экстремистском движении «Арестантское уголовное единство» (АУЕ)** ничего не знал и к его канонам отношения не имеет.
Судами уже двух инстанций было установлено, рассказали в Четвертом апелляционном суде, что Мусин, чтобы самореализоваться в уголовно-преступной среде, систематически нарушал правила внутреннего распорядка ИК-9 (было зафиксировано более 60 нарушений).
Известно, что в 2021 году Мусин был признан криминальным авторитетом — его назначили с соизволения вора в законе Чиро Шония, он же Чиро Гальский, так называемым «положенцем» в ИК-9, где отбывал наказание за торговлю наркотиками. В криминальной иерархии это предыдущая ступень перед вором в законе. В 2022 году Шония скончался в Греции.
После чего Мусин по «воровским понятиям» разрешал возникавшие между участниками уголовно-преступной среды конфликты. Он организовывал сходки, в том числе по ВКС, устроил сбор «кассы» и «общака» — денег, продуктов питания и иных запрещенных к проносу в колонию предметов, которые расходовались, в том числе и для нужд лиц, являющихся приверженцами АУЕ.
Получая информацию о вновь прибывших в колонию осужденных, Мусин проводил беседы и внушал осужденным лично либо через «смотрящих» необходимость соблюдения «воровских понятий», препятствовать администрации колонии.
По поручению Мусина другими осужденными проводилась перекличка, в ходе которой выкрикивались лозунги АУЕ, тем самым он активно развивал среди осужденных колонии «воровские», преступные традиции и обычаи уголовно-преступной среды.
Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, десять лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден на четыре года там же в 1995 году за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.
* Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.
**Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.