Лошади под святой водой, певицы из питерской консерватории и обед XIX века. Что это?

Этим летом в Пермском крае пройдет фестиваль «Фролов день». Событие, победившее в конкурсе «59 фестивалей 59 региона», планируется провести в селе Куштомак Еловского округа, сообщает минтуризма. По традиции здесь в царские времена во второй половине августа отмечали День святых Фрола и Лавра.