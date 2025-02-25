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Posted 25 февраля, 12:50

Published 25 февраля, 12:50

Modified 25 февраля, 12:52

Updated 25 февраля, 12:52

Лошади под святой водой, певицы из питерской консерватории и обед XIX века. Что это?

Лошади под святой водой, певицы из питерской консерватории и обед XIX века. Что это?

25 февраля 2025, 12:50
Фото: Министерство туризма Пермского края.
Сюжет
Традиции
Летом в Пермском крае состоится новый фестиваль.

Этим летом в Пермском крае пройдет фестиваль «Фролов день». Событие, победившее в конкурсе «59 фестивалей 59 региона», планируется провести в селе Куштомак Еловского округа, сообщает минтуризма. По традиции здесь в царские времена во второй половине августа отмечали День святых Фрола и Лавра.

Программа праздника включит: обедню в Храме Вознесения Господня и обряд окропления лошадей святой водой. Так домашних животных благодарили за летний труд. Также гости могут поучаствовать в мастер-классах по традиционным для Куштомака ремеслам, например, научиться плести из лозы.

Кроме того, организаторы готовят концерт из аутентичных фольклорных песен. Их исполнят выпускницы Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова.

На фестивале состоится реконструкция праздничного обеда 1864 года, описанного в «Пермских губернских ведомостях». В меню войдут: рыбный пирог, четыре вида щей, разного рода яичницы, колобок, сваренный в масле, чай из самовара и особое печенье в форме лошадок и подков. Среди гостей, имеющих «лошадиные» фамилии, разыграют призы.

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#Культура#Фестиваль#Традиции
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