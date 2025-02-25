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Posted 25 февраля, 04:52

Published 25 февраля, 04:52

Modified 25 февраля, 05:02

Updated 25 февраля, 05:02

В Кочевском округе в сгоревшем двухквартирном доме обнаружен труп мужчины

На севере Прикамья на пожаре погиб мужчина

25 февраля 2025, 04:52
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В Кочевском округе в сгоревшем двухквартирном доме обнаружен труп мужчины

Сгорел двухквартирный частный жилой дом.

В Кочевском округе в сгоревшем двухквартирном доме обнаружен труп мужчины. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре в посёлке Усть-Силайка на ул. Набережная поступило 24 февраля в 4:25. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 15 человек и шести единиц техники.

На месте прибывшие пожарные установили, что горит двухквартирный брусчатый частный жилой дом и веранды. К сожалению, на пожаре имеется погибший.

Огонь был локализован в 5:08 минуту, а полностью ликвидирован в 5:45. Площадь пожара составила 148 квадратных метров.

В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В деревне Пуздрино Березовского округа ранним утром 22 февраля произошел масштабный пожар, полностью уничтоживший жилой дом многодетной семьи. Огонь не оставил ничего из имущества: сгорели мебель, бытовая техника, личные вещи, документы и даже детские канцелярские принадлежности.

#Происшествия#Пожар
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