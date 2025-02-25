На севере Прикамья на пожаре погиб мужчина

Posted 25 февраля, 04:52
Published 25 февраля, 04:52
Modified 25 февраля, 05:02
Updated 25 февраля, 05:02
В Кочевском округе в сгоревшем двухквартирном доме обнаружен труп мужчины. Подробности сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре в посёлке Усть-Силайка на ул. Набережная поступило 24 февраля в 4:25. К месту вызова направлены силы и средства в количестве 15 человек и шести единиц техники.
На месте прибывшие пожарные установили, что горит двухквартирный брусчатый частный жилой дом и веранды. К сожалению, на пожаре имеется погибший.
Огонь был локализован в 5:08 минуту, а полностью ликвидирован в 5:45. Площадь пожара составила 148 квадратных метров.
В настоящее время все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.
В деревне Пуздрино Березовского округа ранним утром 22 февраля произошел масштабный пожар, полностью уничтоживший жилой дом многодетной семьи. Огонь не оставил ничего из имущества: сгорели мебель, бытовая техника, личные вещи, документы и даже детские канцелярские принадлежности.