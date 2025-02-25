На стройке еврейского центра у ДКЖ в Перми рухнули перекрытия. Что известно?

Инцидент произошел вчера, 24 февраля, вечером. В МЧС России по Пермскому краю обращений и сообщений о произошедшем не поступало. Информации о наличии пострадавших так же нет. Как пишет Perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника охраны, работы на стройке завершились в 20:00, после чего рабочие покинули стройплощадку. А около 22:00 подломились доски и конструкция рухнула.