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Posted 25 февраля, 02:06

Published 25 февраля, 02:06

Modified 25 февраля, 02:19

Updated 25 февраля, 02:19

На стройке еврейского центра у ДКЖ в Перми рухнули перекрытия

На стройке еврейского центра у ДКЖ в Перми рухнули перекрытия. Что известно?

25 февраля 2025, 02:06
Фото: properm.ru.

На стройке еврейского центра у ДКЖ в Перми рухнули перекрытия

По предварительным данным, никто не пострадал.

На стройке еврейского центра на Малкова обрушились перекрытия, которые заливали. Об этом Properm.ru сообщили очевидцы.

Инцидент произошел вчера, 24 февраля, вечером. В МЧС России по Пермскому краю обращений и сообщений о произошедшем не поступало. Информации о наличии пострадавших так же нет. Как пишет Perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника охраны, работы на стройке завершились в 20:00, после чего рабочие покинули стройплощадку. А около 22:00 подломились доски и конструкция рухнула.

На место выезжали сотрудники полиции и спасатели пермской городской службы спасения.

Напомним, еврейский благотворительный центр начали строить летом 2024 года через дорогу от здания Дворца культуры железнодорожников, на ул. Энгельса, 25. В трехэтажном здании планируется разместить лекционные аудитории, библиотеку, музей, помещения для досуга, семейный и молодежный центр. Также в нем обустроят зал для проведения торжеств, столовую на 60 посадочных мест с кухонным блоком, спортзал, методические и игровые помещения для школьников и дошкольников. Генподрядчик стройки — ООО «Пермь-Уралстальконструкция».

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#Происшествия#Чп#Строительство#Дкж#Еврейский центр#Еврейская община
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