Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС узнал, что смотрели пермяки этой зимой

Согласно исследованию, у пермяков заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для просмотра на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой пермяки чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители Пермского края предпочитают драмы и комедии.