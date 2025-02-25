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Posted 25 февраля, 09:35

Published 25 февраля, 09:35

Modified 25 февраля, 09:53

Updated 25 февраля, 09:53

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС узнал, что смотрели пермяки этой зимой

Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС узнал, что смотрели пермяки этой зимой

25 февраля 2025, 09:35
Фото: 1MI.
Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС оценили трафик среди пользователей Пермского края. В основе исследования лежит статистика по предпочтениям жителей региона среди фильмов и сериалов с 1 декабря 2024 года по 18 февраля 2025 года.

Согласно исследованию, у пермяков заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для просмотра на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой пермяки чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители Пермского края предпочитают драмы и комедии.

По данным KION, самыми популярными сериалами зимы среди пользователей Прикамья стали: один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева, криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, международная экшн-драма «Амура» с Алёной Михайловой и Юрием Колокольниковым, мотивационная комедия «Успешный» с Владимиром Сычёвым и Артёмом Сучковым, сериал об изнанке шоу-бизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем.

Самыми востребованными фильмами среди пермяков этой зимой стали: «Зять», «В баню!», «Право на лево», «Омар в большом кино», «Операция „Холодно“.

Также жители Пермского края активно просматривали контент телеканалов. В целом, чаще других телеканалов пермяки отдавали предпочтение Первому каналу, России 1, СТС, Телекомпании НТВ и ТНТ.

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