Онлайн-кинотеатр KION от экосистемы МТС узнал, что смотрели пермяки этой зимой

Posted 25 февраля, 09:35
Published 25 февраля, 09:35
Modified 25 февраля, 09:53
Updated 25 февраля, 09:53
Согласно исследованию, у пермяков заметен высокий спрос на кино-сериальный контент дома для просмотра на больших экранах и с телефона. Так, этой зимой пермяки чаще всего выбирали обсуждаемые российские сериалы и новинки кинопроката. Выяснилось, что жители Пермского края предпочитают драмы и комедии.
По данным KION, самыми популярными сериалами зимы среди пользователей Прикамья стали: один из самых обсуждаемых сериалов «Первый номер» по сценарию Сергея Минаева, криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным, международная экшн-драма «Амура» с Алёной Михайловой и Юрием Колокольниковым, мотивационная комедия «Успешный» с Владимиром Сычёвым и Артёмом Сучковым, сериал об изнанке шоу-бизнеса «Дайте шоу» с Милошем Биковичем.
Самыми востребованными фильмами среди пермяков этой зимой стали: «Зять», «В баню!», «Право на лево», «Омар в большом кино», «Операция „Холодно“.
Также жители Пермского края активно просматривали контент телеканалов. В целом, чаще других телеканалов пермяки отдавали предпочтение Первому каналу, России 1, СТС, Телекомпании НТВ и ТНТ.