Отмечая Масленицу пермяки могут помочь нуждающимся

Posted 25 февраля, 05:27
Published 25 февраля, 05:27
Modified 25 февраля, 05:29
Updated 25 февраля, 05:29
Социальная столовая «Накормим вместе» проводит акцию «НеЧАЙное чаепитие», об этом сообщается в соцсетях организации. Авторы идеи предлагают до 2 марта приносить на работу готовые блины и продавать их своим коллегам, как в кафе.
Собранные средства нужно отправить по реквизитам столовой. Они опубликованы на сайте благотворительной организации. Столовая работает на Крупской, 54. Приносить продукты можно в понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 17:00.
Напомним, столовая была открыта в 2021 году. Профессиональный повар готовит обеды для нуждающихся из продуктов, которые приносят неравнодушные пермяки. Это вегетарианское заведение, поэтому мясо из меню исключено. Столовая принимает крупы, фрукты, овощи, кондитерские изделия, чай, растительные масла и молочные продукты