«Парме» увеличили финансирование на 20 миллионов рублей в год

Депутат гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев раскритиковал выделение бюджетных денег баскетбольному клубу «Парма». «Я не одобряю финансирование профессиональной команды из бюджета, — заявил депутат — Обычно объясняют подобные решения тем, что в Перми обожают баскетбол, спортсмены-профи являются примером для молодежи… Все это так, я сам знаю баскетбол лучше многих, был чемпионом Перми в 1967 году в составе юниорской команды Пермского политехнического института. Спорт любить надо, но без экзальтации, это не единственная сторона жизни общества».