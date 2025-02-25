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Posted 25 февраля, 09:06

Published 25 февраля, 09:06

Modified 25 февраля, 09:19

Updated 25 февраля, 09:19

БК «Парма» получил дополнительное финансирование

«Парме» увеличили финансирование на 20 миллионов рублей в год

25 февраля 2025, 09:06

БК «Парма» получил дополнительное финансирование

Сюжет
Парма
Противниками идеи выступили депутаты от КПРФ.

Сегодня, 25 февраля, на пленарном заседании Пермской городской Думы обсуждались поправки в бюджет города на 2025–2027 годы. Мэрия предложила предусмотреть дополнительную субсидию Фонду развития пермского баскетбола на трехлетку в сумме 20 млн рублей ежегодно, передает корреспондент Properm.ru. Напомним, что в 2023 году было принято решение о выделении «Парме» каждый год (до 2026 включительно) по 80 млн рублей из городской казны.

Депутат гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев раскритиковал выделение бюджетных денег баскетбольному клубу «Парма». «Я не одобряю финансирование профессиональной команды из бюджета, — заявил депутат — Обычно объясняют подобные решения тем, что в Перми обожают баскетбол, спортсмены-профи являются примером для молодежи… Все это так, я сам знаю баскетбол лучше многих, был чемпионом Перми в 1967 году в составе юниорской команды Пермского политехнического института. Спорт любить надо, но без экзальтации, это не единственная сторона жизни общества».

Геннадий Сторожев напомнил коллегам высказывание Уинстона Черчилля, уже в глубокой старости пошутившего, что своим долголетием он обязан добрым отношением к спорту, которым, притом, знаменитый политик никогда не занимался. Несмотря на критику, депутаты поддержали большинством голосов увеличение субсидии баскетбольному клубу.

Сейчас «Парма» находится на восьмом месте в Единой лиге ВТБ.

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#Спорт#Пермь#Бюджет#Парма#Баскетбол#Единая лига втб#Геннадий Сторожев
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