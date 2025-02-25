Пермская гордума вернула в состав Черняевского леса спорный участок

Posted 25 февраля, 15:09
Published 25 февраля, 15:09
Modified 25 февраля, 15:11
Updated 25 февраля, 15:11
На сегодняшнем заседании Пермской гордумы депутаты одобрили возвращение земельного участка по ул. Встречной площадью в 5 га в состав особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Подробности сообщает «Новый компаньон».
С докладом по вопросу о принадлежности участка выступил замглавы Перми Алексей Синев, который пояснил, что включение территории в состав ООПТ обусловлено необходимостью исполнения решения суда.
Депутат Владимир Молоковских напомнил, что Пермская гордума ранее подала жалобу в Верховный суд по этому вопросу. Он поинтересовался, не получится ли так, что после положительного решения депутатов придётся вновь исключать этот участок из состава ООПТ.
На это Алексей Синев ответил, что решение суда обязательно к исполнению.
Спикер городского парламента Дмитрий Малютин в ответ заявил, что в противном случае Пермскую городскую думу распустят, сообщает издание.
Пермская городская дума и ООО «Макс-СБ» подали в конце января кассационные жалобы в Верховный Суд РФ. Они пытаются обжаловать решение судов низших инстанций по передаче 5 га обратно в состав ООПТ «Черняевский лес». Первым внимание на данные жалобы обратил общественник Денис Галицкий.
«Верховный Суд — это последняя инстанция, которая может отменить решение. История с арестом участка, вероятно, затеяна ради затягивания исполнения решения в надежде на его отмену Верховным Судом», — пишет он в соцсетях.
Напомним, что экс-начальник управления по экологии Перми Вера Сединина выиграла суд по делу о Черняевском лесу. 12 ноября прошлого года в Челябинске Седьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение Пермской городской думы об исключении 5 га земли на улице Встречной из состава особо охраняемой природной территории.
Вера Сединина длительное время пыталась оспорить это решение, опасаясь, что исключённая из состава ООПТ земля, которая является частью защитной зоны, будет застроена.