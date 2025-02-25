Пермский край вошел в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм

Posted 25 февраля, 06:23
Published 25 февраля, 06:23
Modified 25 февраля, 06:25
Updated 25 февраля, 06:25
Пермский край вошел в число регионов России, которые показали самый большой рост по количеству майнинговых ферм в России — на него пришлось 30. Также в начале года в число лидеров с самым быстрорастущими крипторынками вошли Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%) и Челябинская область (32%).
На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области.
В целом, изучив и сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.