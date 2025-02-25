properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 февраля, 06:23

Published 25 февраля, 06:23

Modified 25 февраля, 06:25

Updated 25 февраля, 06:25

Пермский край вошел в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм

Пермский край вошел в пятерку регионов по приросту числа майнинговых ферм

25 февраля 2025, 06:23
Фото: Изображение Midjourney.
Цифровая экосистема МТС проанализировала активность российских майнеров цифровой валюты с помощью запатентованного решения поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool. В начале 2025 года Пермский край вошел в топ-5 регионов страны по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм.

Пермский край вошел в число регионов России, которые показали самый большой рост по количеству майнинговых ферм в России — на него пришлось 30. Также в начале года в число лидеров с самым быстрорастущими крипторынками вошли Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%) и Челябинская область (32%).

На январь 2025 года в России выявлено 136 575 майнинговых ферм, их количество в годовом сопоставлении выросло на 7%. Больше всего ферм было выявлено в Иркутской области, Москве, Московской области, Республике Башкортостан и Самарской области.

В целом, изучив и сопоставив динамику появления мощностей с динамикой крипторынка, аналитики МТС Energytool пришли к выводу, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin, на который приходится 90% мощностей, а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика