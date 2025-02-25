Пермскому переводчику вынесут приговор за дела с нелегальными мигрантами

Тогда Гасымова судили за незаконную регистрацию 130 человек. Он в 2011–2012 года внес заведомо ложные сведения не менее чем в 96 уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию Пермского края для последующей незаконной постановки их на миграционный учет. В первый раз Гасымов свою вину в преступлении не признавал, суд назначил ему штраф размере 100 тыс. рублей.