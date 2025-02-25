Пермскому переводчику вынесут приговор за дела с нелегальными мигрантами

Posted 25 февраля, 13:33
Published 25 февраля, 13:33
Modified 25 февраля, 13:35
Updated 25 февраля, 13:35
Завтра, 26 февраля, судья Свердловского районного суда Татьяна Мейлер вынесет решение по уголовному делу в отношении предпринимателя из Перми Рафига Алхас оглы Гасымова. Мужчина имеет гражданство Российской Федерации и много лет официально оказывает мигрантам сертифицированные услуги по переводу с узбекского языка на русский (и наоборот).
Гасымов обвиняется в организации незаконной миграции и незаконной регистрации нелегалов (ст. 322.3; ч.1 ст. 322.1 УК РФ). По имеющимся в уголовном деле данным, мужчина незаконно зарегистрировал по разным адресам для оформления документов на пребывание в России более чем 30 нелегальным мигрантам.
Как журналисту Properm.ru рассказали в суде, мужчина полностью признал вину в содеянном и заключил с прокуратурой досудебное соглашение. Дело рассматривалось в особом порядке, без проведения судебного следствия. Гособвинение просило назначить Гасымову два года реального лишения свободы с учетом того, что новое преступление он совершил в период отбывания наказания по прошлому приговору.
Как указывается в материалах суда, он якобы «оказывал консультативные услуги, а именно: оформление страхового полиса». При этом фактически, с документам иностранных граждан он обращался в кабинет платных услуг УФМС по Пермскому краю, где ему заполняли бланк уведомления о прибытии иностранного гражданина на территорию РФ, в котором он выступал принимающей стороной».
Тогда Гасымова судили за незаконную регистрацию 130 человек. Он в 2011–2012 года внес заведомо ложные сведения не менее чем в 96 уведомлений о прибытии иностранных граждан на территорию Пермского края для последующей незаконной постановки их на миграционный учет. В первый раз Гасымов свою вину в преступлении не признавал, суд назначил ему штраф размере 100 тыс. рублей.
За прошлый год из Пермского края принудительно выдворили на историческую родину в 2,5 раза больше иностранцев, чем за 2023 год. Всего домой отправили 597 нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП. Все они жили и работали в Прикамье без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.