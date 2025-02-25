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Posted 25 февраля, 12:28

Published 25 февраля, 12:28

Modified 25 февраля, 12:30

Updated 25 февраля, 12:30

В Перми мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве товарища

Пермяк зарезал товарища и сейчас предстанет перед судом

25 февраля 2025, 12:28
Фото: 1MI.

В Перми мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве товарища

Трагедия произошла перед самым новым годом.

Завершено расследование дело об убийстве, совершенном жителем Перми. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.

Утром 25 декабря 2024 года между мужчинами в доме в Свердловском районе Перми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес удар ножом в область груди потерпевшего.

В результате полученных повреждений потерпевший, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь, скончался в больнице спустя непродолжительное время.

Следователями было возбуждено уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В Красновишерске вынесен приговор ранее судимому 51-летнего мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

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#Происшествия#Пермь#Убийство
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