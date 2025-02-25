Пермяк зарезал товарища и сейчас предстанет перед судом

Posted 25 февраля, 12:28
Published 25 февраля, 12:28
Modified 25 февраля, 12:30
Updated 25 февраля, 12:30
Завершено расследование дело об убийстве, совершенном жителем Перми. Подробности сообщают в СУ СКР по Пермскому краю.
Утром 25 декабря 2024 года между мужчинами в доме в Свердловском районе Перми произошла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес удар ножом в область груди потерпевшего.
В результате полученных повреждений потерпевший, несмотря на оказанную ему квалифицированную медицинскую помощь, скончался в больнице спустя непродолжительное время.
Следователями было возбуждено уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Красновишерске вынесен приговор ранее судимому 51-летнего мужчине, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).