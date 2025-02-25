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Posted 25 февраля, 12:21

Published 25 февраля, 12:21

Modified 25 февраля, 12:23

Updated 25 февраля, 12:23

Пермякам предлагают приютить собак — ветеранов полиции

Пермякам предлагают приютить собак — ветеранов полиции

25 февраля 2025, 12:21
Фото: МВД.
Две служебные собаки, вышедшие на пенсию, ищут новых хозяев.

Центр кинологической службы регионального управления МВД ищет хозяев для питомцев. Это послушные, дисциплинированные служебные собаки. По состоянию здоровья и по возрасту животные уже не могут работать в органах.

Восьмилетний кобель немецкой овчарки по кличке Янычар служил в охранно-конвойном подразделении в Лысьве. Веселый, активный пес станет преданным охранником для нового хозяина. Второй питомец — четырехлетний кобель породы ротвейлер Яго из Перми.

Желающие приютить четвероногих могут обращаться в ЦКС ГУ МВД России по Пермскому краю по телефонам: 262-82-64 (дежурная часть), 8906-889-67-58 Дьякова Наталия Евгеньевна. Забрать животных можно бесплатно.

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