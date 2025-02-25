Пермякам предлагают приютить собак — ветеранов полиции

Posted 25 февраля, 12:21
Published 25 февраля, 12:21
Modified 25 февраля, 12:23
Updated 25 февраля, 12:23
Центр кинологической службы регионального управления МВД ищет хозяев для питомцев. Это послушные, дисциплинированные служебные собаки. По состоянию здоровья и по возрасту животные уже не могут работать в органах.
Восьмилетний кобель немецкой овчарки по кличке Янычар служил в охранно-конвойном подразделении в Лысьве. Веселый, активный пес станет преданным охранником для нового хозяина. Второй питомец — четырехлетний кобель породы ротвейлер Яго из Перми.
Желающие приютить четвероногих могут обращаться в ЦКС ГУ МВД России по Пермскому краю по телефонам: 262-82-64 (дежурная часть), 8906-889-67-58 Дьякова Наталия Евгеньевна. Забрать животных можно бесплатно.