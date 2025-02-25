По факту нападения собак на женщину в Красновишерске возбуждено уголовное дело

Posted 25 февраля, 14:12
Published 25 февраля, 14:12
Modified 25 февраля, 14:14
Updated 25 февраля, 14:14
В Красновишерске следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту нападения собак на пожилую женщину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следствием установлено, что 24 февраля в районе дома № 48 по улице Толстого (в предыдущих сообщениях ведомств фигурировало название Толстова) в Красновишерске стая безнадзорных собак напала на пожилую женщину. Пострадавшая госпитализирована, ей оказывается необходимая медицинская помощь.
По факту нападения стаи собак на пожилую женщину возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
Следователями проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы, производятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.
По данным краевого минздрава, Красновишерский городской округ является лидером по числу покусов на 100 тыс. населения в регионе. Так, в прошлом году в округе зафиксировано 61 случай нападения собак на человека или 346,5 случаев на 100 тыс. человек. Последние три года этот показатель только растёт. В 2022 году покусанных в округе было 23, а в 2023 году — уже 30.