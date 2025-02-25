По факту нападения собак на женщину в Красновишерске возбуждено уголовное дело

По данным краевого минздрава, Красновишерский городской округ является лидером по числу покусов на 100 тыс. населения в регионе. Так, в прошлом году в округе зафиксировано 61 случай нападения собак на человека или 346,5 случаев на 100 тыс. человек. Последние три года этот показатель только растёт. В 2022 году покусанных в округе было 23, а в 2023 году — уже 30.