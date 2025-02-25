Посвященный эвакуированным ленинградцам памятник установят в Перми в 2025 году

Posted 25 февраля, 09:04
Published 25 февраля, 09:04
Modified 25 февраля, 09:06
Updated 25 февраля, 09:06
Памятник «Эвакуация», посвященный ленинградцам, эвакуированным в Пермь в годы Великой Отечественной войны, установят на набережной Камы. Об этом со ссылкой на краевое правительство сообщает ИА «Текст».
Эскиз памятника уже разработан. Он будет около 10 метров в длину и 3,8 метра в высоту. В конструкции монумента будет использован кожух колеса парохода «Вера Фигнер», который в прошлом году со дна Сылвы подняли пермские водолазы.
Сейчас идет работа над созданием модели памятника. Установка планируется на третий квартал 2025 года.
В августе 1941 года пароход «Вера Фигнер» эвакуировал группу школьников из Ленинграда. В дальнейшем пароход участвовал в обеспечении перевозок для Сталинградского фронта в навигацию 1942 года, возил грузы и раненых. Судно списали в 1960 году. В 1966 году оно затонуло во время зимней стоянки.