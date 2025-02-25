Посвященный эвакуированным ленинградцам памятник установят в Перми в 2025 году

В августе 1941 года пароход «Вера Фигнер» эвакуировал группу школьников из Ленинграда. В дальнейшем пароход участвовал в обеспечении перевозок для Сталинградского фронта в навигацию 1942 года, возил грузы и раненых. Судно списали в 1960 году. В 1966 году оно затонуло во время зимней стоянки.