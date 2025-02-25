«Пророк. История Александра Пушкина»: каким получился байопик с Юрой Борисовым

Снимавший ранее клипы и рекламу режиссер Феликс Умаров явно вдохновился по полной всеми возможными образцами ретро-мюзикла от «Мулен Руж» (18+) до «Стиляг» (18+), и «Великого Гэтсби» (18+) с его рэпом во времена «сухого закона» тоже пересмотрел. Ну, и от «Иисус Христос — суперзвезда» (0+) тоже что-то взял, куда без этого! Условность в этих произведениях царила и всё прощала. Поэтому не надо удивляться, что в «Пророке…» дворяне николаевской эпохи на балу ведут себя, как наши современники, и что на вечере у княгини Голицыной (Светлана Ходченкова) девушки одеты так откровенно, что даже в борделе того времени эти наряды сочли бы неприличными. Совсем не стоит поражаться тому, что кабинет жандарма Бенкендорфа (Сергей Гилёв) расположен в мрачных казематах, а сам Александр Христофорович ходит в анахроничной кожанке, кося под чекиста, хотя выглядит эта куртка так, словно ее сперли из костюмерной идиотского фильма «Дуэлянт» (18+). Ну и совсем уж простительно, что Пушкин несколько раз за фильм вступает в настоящие рэп-батлы со своими оппонентами. Зарифмовать словесные поединки и поединки настоящие, рассказывая о судьбе самого известного дуэлянта в нашей истории, — красивый ход.