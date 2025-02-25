«Пророк. История Александра Пушкина»: каким получился байопик с Юрой Борисовым

Posted 25 февраля, 07:09
Published 25 февраля, 07:09
Modified 25 февраля, 10:18
Updated 25 февраля, 10:18
В прокате с большим успехом идет отечественный фильм «Пророк. История Александра Пушкина» (12+), в котором оскаровский номинант Юра Борисов играет «наше всё». И поет заодно, потому что «Пророк…» — это мюзикл. Именно через музыку авторы фильма решили рассказать о жизни гения. Но именно как мюзикл «Пророк…» и ужасен. При этом очень хорош как биографический фильм.
В последнее время Пушкина как-то резко актуализировали. Нет, не то чтобы мы когда-либо забывали о «солнце русской поэзии», строчки которого все знаем со школы. Просто если раньше личность главного русского пиита была как-то фоном в инфополе, то недавно самые разные авторы стали вдруг обращаться к ней напрямую.
В одном из лучших российских сериалов последних лет «Черная весна» (18+) группа старшеклассников, начитавшись Пушкина, организовала дуэльный клуб, — благо, парные пистолеты пушкинской эпохи были под рукой. В прошлогоднем сериале «Цербер» (18+), посвященном расследованию восстания декабристов, душегуб, ставивший на нож стукачей, доносивших на мятежников, оставлял на телах своих жертв фрагменты малоизвестного стиха Пушкина. На чем и попался. В конце сериала сам Александр Сергеевич (Лев Зулькарнаев в кудрявом парике) представал перед Николаем I, заверяя его, что завязал с диссидентством и не согласен с методами декабристов, а император объявлял себя цензором поэта. Сюжет общения писателя и самодержца будет важен в остальных произведениях о Пушкине.
Также в прошлом году Сарик Андреасян выпустил свою экранизацию «Евгения Онегина». Андреасяну как продюсеру и режиссеру можно отказать во многих качествах (да почти во всех), кроме одного — чуйки на конъюнктуру. И если уж он замахнулся на Александра нашего Пушкина, значит и правда, есть некий запрос на экранное воплощение его биографии и творчества. Так что появление нового байопика было лишь вопросом времени. Тут как раз и появился «Пророк…».
Интерес к картине подогревает то, что ее выход удачно совпал с номинацией исполнителя главной роли Юрия Борисова на «Оскар». Создатели подсуетились и успели внести эту информацию на постер. Конкуренты тоже подсуетились, и на Первом канале сразу после начала проката «Пророка…» стал выходить сериал «Натали и Александр» (18+), тоже посвященный «нашему всему», только более сосредоточенный на отношениях поэта с его супругой. Еще одно подтверждение тому, что на Пушкина сейчас большой спрос. Занятно, что снял «Натали и Александр» режиссер «Цербера» Владимир Щегольков, а роль императрицы исполнила супруга Юры Борисова — актриса Анна Шевчук. Как писал сам Александр Сергеевич: «бывают странные сближения».
«Натали и Александр» вместе с «Пророком…» образуют неплохой пандан, погружающий во внезапно открывшийся гражданам мир пушкинистики. Но сериал — это медленная, мрачная и серьезная костюмированная драма, рассказывающая от лица Натали Гончаровой, как нелегко жить с гением. Фильм, наоборот, веселый и светлый, максимально условный мюзикл, который охватывает жизнь Пушкина от лицея до дуэли.
Но проблемы у обоих фильмов одинаковые: они плохо укладываются в свой жанр. «Натали и Александр» слишком тягомотны и мрачны, а «Пророк…» ужасающе немузыкален. Хотя идея сделать из жизни Пушкина мюзикл неплоха. Музыка и песни могли бы легко показать как радостные, так и печальные моменты жизни поэта, а мюзикловая условность избавила бы от необходимой достоверности в отражении эпохи.
Снимавший ранее клипы и рекламу режиссер Феликс Умаров явно вдохновился по полной всеми возможными образцами ретро-мюзикла от «Мулен Руж» (18+) до «Стиляг» (18+), и «Великого Гэтсби» (18+) с его рэпом во времена «сухого закона» тоже пересмотрел. Ну, и от «Иисус Христос — суперзвезда» (0+) тоже что-то взял, куда без этого! Условность в этих произведениях царила и всё прощала. Поэтому не надо удивляться, что в «Пророке…» дворяне николаевской эпохи на балу ведут себя, как наши современники, и что на вечере у княгини Голицыной (Светлана Ходченкова) девушки одеты так откровенно, что даже в борделе того времени эти наряды сочли бы неприличными. Совсем не стоит поражаться тому, что кабинет жандарма Бенкендорфа (Сергей Гилёв) расположен в мрачных казематах, а сам Александр Христофорович ходит в анахроничной кожанке, кося под чекиста, хотя выглядит эта куртка так, словно ее сперли из костюмерной идиотского фильма «Дуэлянт» (18+). Ну и совсем уж простительно, что Пушкин несколько раз за фильм вступает в настоящие рэп-батлы со своими оппонентами. Зарифмовать словесные поединки и поединки настоящие, рассказывая о судьбе самого известного дуэлянта в нашей истории, — красивый ход.
Удачно реализованный мюзикл простил бы такому дерзкому подходу к биографии Пушкина вообще всё. Но беда в том, что «Пророк…» просто отвратительный мюзикл. Удивительно, что над песнями тут работали такие люди, как Юрий Музыченко и The Hatters, группа «Наадя» и Айгел Гайсина («Пыялу» помните?). Эти музыканты умеют делать запоминающиеся мелодии и хиты, но для «Пророка…» они написали очень плохие песни — неяркие, незапоминающиеся, неостроумные и незажигательные, а местами просто стыдные.
При условии, что в «Пророке…» постоянно звучат стихи самого Пушкина, то на их фоне слабые рифмические потуги современных авторов, как говорят в местах первой ссылки великого поэта, «имеют бледный вид». «Конем пошла твоя королева, сначала налево и снова налево» — еще не самый страшный пример. Открывающий фильм номер (батл на экзамене в лицее) в разы хуже. Во всей картине ровно один хороший музыкальный эпизод — перепалка Пушкина с Бенкендорфом. Их спор о свободе и безопасности. Вот там и ритм, и рифма, и драйв — всё на месте и прекрасно работает. То есть самая главная продающая фишка «Пророка…» (жанр мюзикла) губит весь фильм. Хотя за пределами музыкальных номеров это, вообще-то, хороший, остроумный и оригинальный байопик.
Обычно биографические фильмы банальны, поскольку следуют одной схеме (особенно фильмы про величины такого уровня, как Пушкин), но биографическая часть «Пророка…» удалась, потому что очень бодро и эмоционально показывает весь жизненный путь великого поэта: свободолюбивый лицей, загулы по Питеру с верными друзьями, ссылка на Юг, первые публикации и слава, возврат в столицу и полный нежности брак с Гончаровой (Алена Долголенко), непростое общение с императором Николаем I и, конечно же, дуэль.
Фильм очень удачно и грамотно подчеркивает некоторые важные моменты жизни поэта. Например, то, что Пушкин был фактически первым российским профессиональным писателем, который жил только за счет доходов от литературы. Отлично показан переход поэта от юного вольнодумства к зрелой работе на пользу Отечеству. А также сложные взаимоотношения писателя с императором, которые теперь в обязательном порядке затрагивают в произведениях, где фигурирует Александр Сергеевич. Николая Павловича играет артист Евгений Шварц, и позвать на роль внука Екатерины Великой человека с немецкой фамилией — решение почти гениальное (даже если это просто совпадение).
Конечно, всяких грубых условностей, натяжек и умолчаний в «Пророке…» хватает. Самое неприятное то, что Жорж Дантес — хитрый мерзавец, наушник и мужеложец (движение ЛГБТ запрещено в России), соавтор и участник многофигурной, сложной интриги, приведшей к гибели Пушкина, — показан как дурковатый повеса, жертва обстоятельств.
Но самое главное, что получилось в этой картине, так это финал. Авторам удалось избежать пафоса и мрачности, превращающей Пушкина в бронзовый памятник или пыльный портрет из кабинета литературы. Пушкин (во многом благодаря работе Юры Борисова) выглядит живым человеком — сложным, интересным и ярким. И после трогательной сцены прощания с супругой эта яркость уподобляется рассвету солнца, встающего над мрачным Петербургом, всей страной и над всей русской культурой. Поэтому завершается «Пророк…» на очень воодушевляющей и вдохновляющей ноте, намекающей на героя следующего вероятного поэтического байопика.
Этот свет в финале многое прощает и еще больше объясняет. Например, почему вдруг начали так много снимать про Пушкина и по его произведениям. Просто в наше сложное время, когда мир сошел с оси, хочется на что-то опереться, найти пример. Где его искать, как не в прошлом и не в жизни главного русского поэта? Пушкин, и правда, стал идеальным примером для наших дней. И явно не зря в трех произведениях подряд, рассказывающих о судьбе Александра Сергеевича, большое значение имеет тема взаимодействия человека с властью. «Пророк. История Александра Пушкина» этот самый пример делает максимально вдохновляющим. Жаль, что к этому светлому посылу надо продираться сквозь чудовищную музыку и никакие рифмы.
P. S. Мы бы не были хорошим региональным СМИ, если бы не отметили интересную связь фильма «Пророк…» с Пермью. Дело в том, что несколько раз в картине мелькает кукольный театрик, где разыгрываются связанные с сюжетом сценки. Работал над этими мини-спектаклями Владислав Тутак — молодой постановщик, уроженец Перми, отучивший в ПГИКе на актера, а затем уже в Петербурге на режиссера-кукольника. И хотя кукольный театр в «Пророке…» появляется мельком, можно заметить, что со своей работой Тутак справился на порядок лучше, чем те, кто отвечал за музыкальную составляющую фильма.