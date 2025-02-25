Руслан Атаев раскрыл детали организации перевозок особо важных грузов

Posted 25 февраля, 16:59
Published 25 февраля, 16:59
Modified 25 февраля, 16:59
Updated 25 февраля, 16:59
Он отметил, что в Приволжском регионе наблюдается максимальный по РФ прирост перевозимых наркосодержащих и психотропных веществ. Как сообщает www.nnov.kp.ru, за прошлый год объемы увеличились на 92,5%, а общая динамика по стране равнялась 23%. Такой процесс обусловлен рядом факторов: в первую очередь речь идет о стремительном развитии фармакологической отрасли — локальные компании нарастили темпы производства лекарств. Помимо этого, Россия активно импортирует наркосодержащие средства и прочие медицинские препараты.
Работа с такой категорией грузов требует тщательной подготовки, так как лекарства необходимо транспортировать в медицинских контейнерах и при определенном температурном режиме, для чего применяются специальные транспортные средства с соответствующими креплениями и устройствами для увлажнения и охлаждения воздуха. Стоит также упомянуть, что для наркосодержащих и психотропных веществ требуется соблюдение безопасности — обычно это вооруженное сопровождение.
Так как работа ведется с ценными и стратегически важными отправлениями, большая часть автопарка большегрузов и легкового транспорта Главного центра специальной связи оснащена для выполнения конкретных требований и целей.
По словам Руслана Атаева, специальные автомобили имеют кузов с броневой защитой, также доступны модели для транспортировки опасных грузов. Для доставки небольших посылок и корреспонденции служит модифицированный «Москвич».
Руководитель озвучил прогнозы, что в перспективе для транспортировки стандартных отправлений будут использовать беспилотные технологии, но с некоторыми ограничениями и только в качестве помощников.
Он подчеркнул, что государственную корреспонденцию и ценные грузы будут всегда перевозить только подготовленные сотрудники, так как на них можно возложить непосильную для робота ответственность. По словам представителя компании, также следует учитывать, что для беспилотного летательного аппарата требуется спутниковая связь на всем пути следования, но на многих территориях России она отсутствует, поэтому БПЛА может просто перестать работать или потеряться.
Для особой защиты грузов планируется специальный уникальный маршрут, отслеживаемый через систему мониторинга. Хрупкие грузы перевозятся в кофрах, которые защищают от влаги и от механического воздействия, а для небольших отправлений используются сейф-пакеты. Для транспортировки задействуют группы сотрудников, прошедших огневую и физическую подготовку.
Согласно комментарию Атаева, сотрудники отвечают за сохранность грузов с высокой оценочной стоимостью, поэтому компания должна быть уверена в их профессионализме.
К услугам Спецсвязи прибегают различные ведомства и правительственные организации, бизнес и частные лица.
Атаев заявил, что в наступившем году Спецсвязь продолжает работу по развитию филиалов, относящихся к региональному управлению по Приволжскому региону. Под контролем находятся наращивание экономических показателей, расширение доли перевозок некоторых категорий грузов, модернизация клиентского сервиса.