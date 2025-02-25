Руслан Атаев раскрыл детали организации перевозок особо важных грузов

Он подчеркнул, что государственную корреспонденцию и ценные грузы будут всегда перевозить только подготовленные сотрудники, так как на них можно возложить непосильную для робота ответственность. По словам представителя компании, также следует учитывать, что для беспилотного летательного аппарата требуется спутниковая связь на всем пути следования, но на многих территориях России она отсутствует, поэтому БПЛА может просто перестать работать или потеряться.