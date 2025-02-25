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Posted 25 февраля, 05:19

Published 25 февраля, 05:19

Modified 25 февраля, 05:21

Updated 25 февраля, 05:21

На севере Прикамья 25 февраля похоронят 21-летнего младшего сержанта

Сегодня на севере Прикамья простятся с погибшим в ходе СВО 21-летним земляком

25 февраля 2025, 05:19
Фото: ВКонтакте/Елизавета Шалгинских.

На севере Прикамья 25 февраля похоронят 21-летнего младшего сержанта

Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей Дуброва погиб в июле 2024 года.

В ходе специальной военной операции погиб 21-летний уроженец посёлка Усть Чёрная Алексей Дуброва. Об этом рассказала на своей странице ВКонтакте глава Гайнского муниципального округа Прикамья Елизавета Шалгинских.

Младший сержант Алексей Дуброва служил стрелком — радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка.

Алексей погиб 23 июля 2024 года. Подробностей службы и гибели земляка глава муниципалитета не приводит.

Прощальная панихида состоится 25 февраля в Доме культуры п.Усть Черная, начало в 13:30.

Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 57-летний Алексей Володченко — актер, дельтапланерист и изобретатель из Перми.

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#Военная операция на Украине#Сво
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