Сегодня на севере Прикамья простятся с погибшим в ходе СВО 21-летним земляком

Posted 25 февраля, 05:19
Published 25 февраля, 05:19
Modified 25 февраля, 05:21
Updated 25 февраля, 05:21
В ходе специальной военной операции погиб 21-летний уроженец посёлка Усть Чёрная Алексей Дуброва. Об этом рассказала на своей странице ВКонтакте глава Гайнского муниципального округа Прикамья Елизавета Шалгинских.
Младший сержант Алексей Дуброва служил стрелком — радиотелефонистом отделения захвата взвода штурмовой роты мотострелкового полка.
Алексей погиб 23 июля 2024 года. Подробностей службы и гибели земляка глава муниципалитета не приводит.
Прощальная панихида состоится 25 февраля в Доме культуры п.Усть Черная, начало в 13:30.
Ранее сообщалось, что в ходе СВО погиб 57-летний Алексей Володченко — актер, дельтапланерист и изобретатель из Перми.