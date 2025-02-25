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Posted 25 февраля, 10:27

Published 25 февраля, 10:27

Modified 25 февраля, 10:29

Updated 25 февраля, 10:29

Сожительницу мэра Кунгура обязали снести самовольные постройки

Сожительницу мэра Кунгура обязали снести самовольные постройки

25 февраля 2025, 10:27
Фото: 1MI.
Сюжет
Кунгур
Баня и забор, которые мешали спуститься к реке, должны быть демонтированы по решению суда.

25 января вступило в силу решение Кунгурского городского суда об освобождении земельного участка, арендуемого Надеждой Ершовой. С требованием о признании построек на данном участке неправомерными в суд обратилась кунгурская городская прокуратура. Ее требования были удовлетворены 17 декабря 2025 года и не были обжалованы, следует из картотеки суда.

Как выяснил журналист Properm.ru, Надежда Ершова должна демонтировать на самовольно занятом земельном участке площадью 6,89 кв. м. ограждение в виде металлического профилированного листа на металлических трубах, а также демонтировать самовольно возведенное строение на бетонном основании (речь идет, скорее всего, о бане).

Стоит отметить, что Properm.ru неоднократно писали о данной проблеме. Еще год назад выяснилось, что Ершова получила в аренду земельный участок, который являлся общим выходом для трех частных домов. Из-за того, что землю передали сожительнице Лысанова, семья соседки, учительницы средней школы, по сути лишилась входа в свой дом.

Кроме того, прокуратура на днях вышла с требованием сместить с должности главу Кунгурского округа Вадима Лысанова по причине конфликта интересов. Вероятнее всего, это связано с его сожительницей Надеждой Ершовой, которая является также директором казенного бухгалтерского учреждения, то есть состоит в подчинении у главы. Также их совместный дом строился с явными нарушениями законодательства и прав их соседей. Подробнее о конфликте также писали Properm.ru

По информации из открытых источников, в Кунгурском суде прокурорский иск в адрес Лысанова пока не зарегистрирован.

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#Кунгур#Конфликт интересов#Кунгурский район#Лысанов
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