Сожительницу мэра Кунгура обязали снести самовольные постройки

Posted 25 февраля, 10:27
Published 25 февраля, 10:27
Modified 25 февраля, 10:29
Updated 25 февраля, 10:29
25 января вступило в силу решение Кунгурского городского суда об освобождении земельного участка, арендуемого Надеждой Ершовой. С требованием о признании построек на данном участке неправомерными в суд обратилась кунгурская городская прокуратура. Ее требования были удовлетворены 17 декабря 2025 года и не были обжалованы, следует из картотеки суда.
Как выяснил журналист Properm.ru, Надежда Ершова должна демонтировать на самовольно занятом земельном участке площадью 6,89 кв. м. ограждение в виде металлического профилированного листа на металлических трубах, а также демонтировать самовольно возведенное строение на бетонном основании (речь идет, скорее всего, о бане).
Стоит отметить, что Properm.ru неоднократно писали о данной проблеме. Еще год назад выяснилось, что Ершова получила в аренду земельный участок, который являлся общим выходом для трех частных домов. Из-за того, что землю передали сожительнице Лысанова, семья соседки, учительницы средней школы, по сути лишилась входа в свой дом.
Кроме того, прокуратура на днях вышла с требованием сместить с должности главу Кунгурского округа Вадима Лысанова по причине конфликта интересов. Вероятнее всего, это связано с его сожительницей Надеждой Ершовой, которая является также директором казенного бухгалтерского учреждения, то есть состоит в подчинении у главы. Также их совместный дом строился с явными нарушениями законодательства и прав их соседей. Подробнее о конфликте также писали Properm.ru
По информации из открытых источников, в Кунгурском суде прокурорский иск в адрес Лысанова пока не зарегистрирован.