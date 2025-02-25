Сожительницу мэра Кунгура обязали снести самовольные постройки

Кроме того, прокуратура на днях вышла с требованием сместить с должности главу Кунгурского округа Вадима Лысанова по причине конфликта интересов. Вероятнее всего, это связано с его сожительницей Надеждой Ершовой, которая является также директором казенного бухгалтерского учреждения, то есть состоит в подчинении у главы. Также их совместный дом строился с явными нарушениями законодательства и прав их соседей. Подробнее о конфликте также писали Properm.ru