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Posted 25 февраля, 03:51

Published 25 февраля, 03:51

Modified 25 февраля, 03:53

Updated 25 февраля, 03:53

Стали известны подробности обрушения строящегося Еврейского центра в Перми

Стали известны подробности обрушения строящегося Еврейского центра в Перми

25 февраля 2025, 03:51
Фото: properm.ru.
Пострадавших нет.

В Еврейском общинном центре Перми и Пермского края рассказали подробности обрушения строящегося у ДКЖ здания. Во время технологической аварии никто не пострадал.

«После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы, сообщает Еврейский общинный центр Перми и Пермского края», — сообщает Еврейская община в соцсетях.

Причины аварии и мероприятия по устранению ее последствий будут установлены по результатам расследования, которое уже ведется.

Инцидент произошел вчера, 24 февраля, вечером. О нем Properm.ru рассказали очевидцы. Как пишет Perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника охраны, работы на стройке завершились в 20:00, после чего рабочие покинули стройплощадку. А около 22:00 подломились доски и конструкция рухнула.

На строительстве центра по большей части выполнены работы по сооружению подвала и начато возведение конструкций первого из трех этажей здания. Работы производит ООО «Пермь-Уралстальконструкция».

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#Происшествия#Еврейская община
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