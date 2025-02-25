Стали известны подробности обрушения строящегося Еврейского центра в Перми

Posted 25 февраля, 03:51
Published 25 февраля, 03:51
Modified 25 февраля, 03:53
Updated 25 февраля, 03:53
В Еврейском общинном центре Перми и Пермского края рассказали подробности обрушения строящегося у ДКЖ здания. Во время технологической аварии никто не пострадал.
«После бетонирования одного из участков перекрытия первого этажа обрушились временные конструкции лесов, поддерживавших плиту до затвердения бетона, который из-за этого высыпался из формы, сообщает Еврейский общинный центр Перми и Пермского края», — сообщает Еврейская община в соцсетях.
Причины аварии и мероприятия по устранению ее последствий будут установлены по результатам расследования, которое уже ведется.
Инцидент произошел вчера, 24 февраля, вечером. О нем Properm.ru рассказали очевидцы. Как пишет Perm.aif.ru со ссылкой на сотрудника охраны, работы на стройке завершились в 20:00, после чего рабочие покинули стройплощадку. А около 22:00 подломились доски и конструкция рухнула.
На строительстве центра по большей части выполнены работы по сооружению подвала и начато возведение конструкций первого из трех этажей здания. Работы производит ООО «Пермь-Уралстальконструкция».